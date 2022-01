Kielegats carnavalsprogramma krijgt vorm, maar het blijft wachten op de nieuwe persconferentie

BREDA - Het bestuur van Stichting Kielegat is dinsdagavond weer bij elkaar gekomen om het programma van carnaval 2022 verder vorm te geven. De Stichting heeft hierbij vooral gekeken wat er op dit moment georganiseerd kan worden binnen de huidige maatregelen. De focus ligt hierbij op een aantal online en wat veilige kleinere evenementen in het Kielegat. Na de persconferentie van 25 januari komt het bestuur weer bij elkaar om eventueel het programma uit te breiden.

“We focussen ons op een klein compact online programma in samenwerking met BaronieTV, SanseveriaTV en Elisabeth TV”, legt Luciën Verhoef, voorzitter van Stichting Kielegat uit. “Hierop zullen we onder andere de sleuteloverdracht op zaterdagmiddag, de Oeledienst en Ut Grôôt Kielegats Dikteej gaan uitzenden. Daarnaast denken we nog na over een muzieksjoow en zullen we ook traditiegetrouw op dinsdag carnaval gaan afsluiten.”

Naast een online programma zullen er een aantal veilige kleinere evenementen in de stad opgetuigd worden. Zo kunnen kinderen aan de hand van een speurtocht mee gaan helpen de sleutels van de stad te vinden, wordt het succes van vorig jaar, ut Kielegats AfhaalKadetje wederom herhaald en krijgen de beste versierde huizen en straten een bezoekje van Prins Arie. Via de Kielegat app kan er op eigen gelegenheid de gehele carnaval een wandeling langs het carnavalsverhaal gelopen worden.

Voor de jeugd wordt nog een Kielgatse Datingsjoow georganiseerd. Die is te volgen via de social kanalen van Stichting Kielegat. “Kortom een mooi gevarieerd programma voor jong en oud, dat de Kielegatter op een veilige manier kan beleven.”

Samenwerking met de bouwclubs

Wat voor zowel de stichting als voor de bouwers een grote teleurstelling blijft, is het feit dat er voor het tweede jaar op rij geen optocht wordt gereden. Verhoef: “Daarom hebben we aan een aantal Kielegatse bouwclubs gevraagd om hun handen ineens te slaan en samen een mooi bouwwerk te maken voor ut Kielegat. Dit is tijdens carnaval op de Grote Markt te bewonderen. We hebben de eerste schetsen al gezien en het belooft een heus spektakel te worden”.

Mogelijke versoepelingen na 25 januari

Na de persconferentie volgende week zal het bestuur wederom bij elkaar komen om te kijken of ze wellicht nog meer mogelijkheden zien binnen het programma. Zeker als de horeca open mag, liggen er nog kansen.

Carnaval in de zomer?

Steeds meer omliggende dorpen en steden kiezen ervoor om carnaval te verplaatsen naar Pasen of Pinksteren. Stichting Kielegat is van mening dat carnaval cultureel erfgoed is en de (katholieke) traditie is daar onderdeel van, waarbij as-woensdag (het begin van het vasten) 40 dagen voor Pasen ligt. Het is geen feest dat je zomaar ergens in het jaar organiseert. Wel gaan de Stichting met de gemeente in gesprek om in aanloop naar de zomer iets te organiseren voor de Kielegatter en voor de horeca. Dit krijgt absoluut een andere naam dan (zomer)carnaval. Voor nu focust de Stichting zich eerst op carnaval.