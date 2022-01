Besmettingen nemen ook in Breda toe: ‘Bijna een kwart van alle Bredanaars heeft corona gehad’

BREDA - Het aantal coronabesmettingen heeft vandaag een nieuw dagrecord bereikt. En ook in Breda neemt het aantal besmettingen toe, laat het college aan de gemeenteraad weten. Inmiddels heeft bijna een kwart van alle Bredanaars corona gehad, uitgaande van één besmetting per inwoner.

Vandaag werd opnieuw een recordaantal dagelijkse besmettingen bereikt. Bij het RIVM kwamen er namelijk meer dan 57000 nieuwe coronagevallen binnen. Ook in Breda nemen de besmettingen toe. Het gaat afgelopen week om 30 procent meer besmettingen dan de week ervoor. “Door de opkomst vna Omnikronvariant is de dalende trend nu definitief omgeslagen in een stijgende lijn”, laat het college weten.

De meeste besmettingen zijn er in Breda onder de groep van 19 tot 29-jarigen. Ook de categorieën van 4 tot 12 jaar en 13 tot 18 jaar scoren hoog. Dat komt overheen met het landelijke beeld.

In totaal zijn er gedurende de gehele pandemie nu 39.500 inwoners van Breda positief getest geweest. 981 inwoners zijn opgenomen in het ziekenhuis. Als je die aantallen afzet tegen het aantal inwoners van de gemeente, heeft dus bijna een kwart van de Bredanaars inmiddels een keer corona gehad. Dan wordt er wel uitgegaan van één besmetting per persoon. Als het gaat om de vaccinatiegraad, dan is inmiddels 84 procent van de Bredanaars ouder dan 12 jaar gevaccineerd.