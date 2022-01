Dronken vrachtwagenchauffeur rijdt tegen vangrail en valt in slaap op A16

BREDA - Een vrachtwagenchauffeur heeft zaterdagavond een ongeval veroorzaakt op de A16. De man bleek onder invloed te zijn van alcohol en niet genoeg rust te hebben genomen.

Een vrachtwagenchauffeur heeft zaterdagavond voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de A16 tussen Breda en Rotterdam. De man reed met zijn vrachtwagen tegen een vangrail en viel na het ongeval in slaap.

De politie ging ter plaatse, en trof de chauffeur slapend aan. De chauffeur bleek onder invloed te zijn van alcohol en blies 850 ug/l. Ook had hij niet genoeg dagelijkse rust gehad en geen vakbekwaamheid code 95 Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijscategorie C, C1, D en D1 noodzakelijk is.