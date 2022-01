Poppodia en festivals zijn boos: ‘Wij hebben weinig tot niets aan nep-versoepelingen’

BREDA - De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is niet te spreken over de versoepelingen die vanavond worden bekend gemaakt. De vereniging, waar ook de Mezz lid van is, noemt het ‘nep-versoepelingen waar slechts een zeer beperkt deel van de culturele sector iets aan heeft.’

Vanavond maakt het kabinet nieuwe versoepelingen bekend, maar het grootste deel daarvan is al uitgelekt. Zo worden openingstijden verruimd naar 22.00 uur, en geldt er onder andere voor cultuur een beperkte capaciteit van 1.250 bezoekers, een vaste zitplaats met 1,5 meter afstand in combinatie met de check van een coronatoegangsbewijs. “Dat maak het haast onmogelijk iets zinnigs te ondernemen”, aldus de VNPF.



“Omikron maakt minder ziek en ook belanden er minder en minder vaak besmette mensen in het ziekenhuis, met andere woorden de druk op de gezondheidszorg neemt af. Dit pakket nep-versoepelingen lijkt één van de meest strenge varianten van openstelling tot nu toe. En het is wederom een nieuwe heropeningsvariant. Waarom is onduidelijk. De overheid is niet helder over de drijfveren die ten grondslag liggen van deze maatregelen”, laat de VNPF in een statement weten. ”Voor poppodia en festival- en evenementorganisatoren is het onmogelijk om op deze manier op een bedrijfseconomisch gezonde manier artiesten te presenteren aan het publiek. Het leeuwendeel van de omzet wordt gegenereerd tussen 22:00 en 04:00. Daarnaast hebben organisaties gemiddeld een 90 procent zaal- of terreinbezetting nodig om uit de kosten te geraken. Hier en daar zal er wel programma worden gepresenteerd, maar dat zal in hoge mate verlieslijdend zijn.”

Berend Schans, de directeur van de vereniging, pleit voor een plan waarin de cultuursector weer voor 100 procent open kan. “Wat ons betreft is dat uiterlijk 1 maart 2022. De maatschappij wordt onnodig veel schade aangedaan. Het jojobeleid en het gebrek aan een duidelijke koers van de regering beschadigt onze sector inclusief artiesten, maar ook bijvoorbeeld de jeugd en veel werkenden in onze sector.”