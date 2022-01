Stichting Kielegat: ‘Versoepelingen bieden mogelijkheden voor carnaval, maar niet veel’

BREDA - De versoepelingen die dinsdagavond zijn bekend gemaakt, veranderen niet veel aan het programma voor carnaval van stichting Kielegat. Dat stelt voorzitter Luciën Verhoef. “Een evenement buiten mag alleen wanneer dat met zitplaatsen is. En carnaval vier je niet zittend. Dus echt grote mogelijkheden biedt het ons niet.”

Carnaval 2022 zal anders zijn dan carnaval 2021, want er is één groot verschil: De horeca zal open zijn. Maar dat is wél met vaste zitplaatsen en met anderhalve meter afstand tussen de gasten. “De horeca zal natuurlijk iedere kans grijpen, en er het beste van maken met carnaval”, stelt Luciën Verhoef van Stichting Kielegat. “Maar de heropening van de horeca biedt ons niet veel extra mogelijkheden, omdat evenementen nog steeds verboden zijn. En ook buitencarnaval is niet mogelijk, omdat festivals alleen met vaste zitplaatsen mogen. En carnaval vier je niet op een stoel.”

Creatief

Toch wil dat niet zeggen dat er níets extra’s mogelijk is. “We richten ons in de basis op het uitwerken van het programma dat we al na de vorige persconferentie hebben bedacht. Dat willen we heel graag door laten gaan. Maar natuurlijk proberen we ook creatief te kijken naar nieuwe mogelijkheden, want onze stichting zal altijd alle kansen grijpen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een evenement zittend aan lange tafels. Maar ik wil wel benadrukken dat dat nog steeds niet gemakkelijk is. Want als je zoiets in de buitenlucht doet, dan komen daar mensen op af. En die groepsvorming op straat mag niet ontstaan.”

Komende periode zal de stichting om tafel gaan met de horeca en de gemeente om te kijken naar de mogelijkheden. “Het blijft altijd een lastig overleg, omdat de regels anderhalve week voor carnaval weer kunnen veranderen. Dan kunnen ze soepeler zijn, maar ook strenger. Iets organiseren blijft dus lastig”, aldus Verhoef. “We gaan nu in ieder geval door met het programma dat we bedacht hebben naar aanleiding van de vorige versoepelingen. Daar zetten we vol op in!”