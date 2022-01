Hond die betrokken was bij meerdere bijtincidenten in Breda in beslag genomen

BREDA - De dierenpolitie Zeeland-West-Brabant heeft woensdag een hond in beslag genomen die betrokken was bij meerdere bijtincidenten in de gemeente Breda. De hond zou een gedragstest krijgen en verbleef bij zijn eigenaren, maar die hielden zich niet aan de voorwaarden.

De dierenpolitie heeft woensdag in Breda een hond in beslag genomen die al eerder bij de eigenaren was weggehaald. De hond was namelijk betrokken bij meerdere bijtincidenten in de gemeente Breda. De hond was na die incidenten in beslag genomen en had een gedragstest ondergaan.

De eigenaren van de hond konden zich echter niet vinden in de resultaten van die test. Daarom gingen zij in bezwaar. De hond ging onder voorwaarden terug naar de eigenaren, waar een tweede gedragstest zou volgen. Maar de eigenaren bleken zich niet aan de voorwaarden te houden. Daarom is de dierenpolitie opnieuw over gegaan tot inbeslagname van de hond.

Wat er nu gaat gebeuren met het dier, is nog onduidelijk. Die beslissing ligt bij het Openbaar Ministerie.