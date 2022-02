Bijna drieduizend handtekeningen voor behoud van Wortels in Breda

ULVENHOUT - De petitie voor het voortbestaan van de biologische zelfoogsttuinderij Wortels in Breda is bijna 3000 keer ondertekend. Oogstdeelnemers, sympathisanten, collega bioboeren en bovenal veel bewoners Ulvenhout en Breda-zuid, protesteren hiermee tegen het gedwongen vertrek van de akkers aan het Sulkerpad in Ulvenhout.

Donderdag 3 februari om 10.30 uur overhandigt tuinder Veerle Bruning op ludieke wijze ruim 2800 handtekeningen aan wethouder Tim van het Hof.



Via jaarlijkse pachtcontracten is Wortels inmiddels vijf jaar gevestigd aan de rand van Ulvenhout. Afgelopen jaar sprak Vereniging Markdal, eigenaar van de grond, met tuinder Veerle Bruning over een mogelijke definitieve vestiging van Wortels. De tuinder mocht een voorstel maken voor de inrichting en exploitatie van 2,5 ha op deze plek, passend in het bestemmingsplan en in het Natuurnetwerk, volgens de richtlijnen van natuur-inclusieve tuinderij. Maar daar stak de gemeente Breda in oktober 2021 een stokje voor. Zij is van mening dat deze plek niet voldoet aan de bepalingen in het bestemmingsplan. Op deze plek zou natuur moeten komen. Ook zou er in Ulvenhout teveel autoverkeer zijn van de oogstdeelnemers.

Actie

De deelnemers van Wortels lieten het daar niet bij zitten, en kwamen in actie. Met een enquête onder het overgrote deel van de oogstdeelnemers (230) is aangetoond dat er vanuit de tuinderij geen parkeeroverlast kan zijn. 80 procent komt met de fiets of lopend naar de tuin. Sinds de coronamaatregelen is er in het algemeen een grotere drukte in het buitengebied, vandaar waarschijnlijk de toename van verkeer, stellen zij. Ook startten zij een petitie voor het behoud van Wortels. Die werd in totaal zo’n 2800 keer ondertekend.

Afspraken

De Vereniging Markdal, die inmiddels het eigenaarschap van de grond heeft overgedragen aan de Stichting Markdal (die valt onder de provincie), is verbaasd over de gang van zaken. Zowel de gemeente Breda als de Stichting Markdal hebben volgens hen iets uit te leggen. De gemeente heeft volgens hen nog steeds niet helder verwoord waarom Wortels in Breda niet past binnen het bestemmingsplan. Natuur op deze plek is onderdeel van Natuurnetwerk Brabant, waar ook natuur-inclusieve tuinbouw binnen valt. In de Statenmededeling van 13 juli 2021 staat over de door de Stichting overgenomen gronden: ‘Alle lopende afspraken over beheer en gebruik, zullen gerespecteerd worden bij de provinciale overname van de aansturing van de stichting’. Nellie Raedts van de Vereniging Markdal: “We vragen de stichting Markdal om uitleg waarom de toezegging in de Statenmededeling niet opgaat voor Wortels in Breda en waarom de Stichting zich conformeert aan de gemeente. Eerder is altijd gezegd dat natuur-inclusieve tuinbouw op deze gronden in principe mogelijk is.”

Positieve invloed

De tuinderij Wortels wordt breed gedragen in de samenleving. Dat blijkt mede uit de massale ondertekening van de petitie. Ook natuur- en milieuvereniging Markkant kwam al via een brandbrief aan de provincie en de gemeente op voor Wortels in Breda op de huidige locatie.

Veerle Bruning heeft via een brief de gemeente uitgenodigd om te kijken naar haar concept inrichtingsvoorstel. In dit plan is de tuin passend in het bestemmingsplan en in het Natuurnetwerk Brabant met een optimale natuurinrichting, compacter gesitueerd en prachtig ingebed in het landschap.