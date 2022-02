Na 50 jaar krijgt de Blauwe Kei eindelijk een nieuw en groen Erasmusplein

BREDA - De werkzaamheden aan het Erasmusplein zijn vandaag van start gegaan. Donderdagochtend was de eer aan wethouder Arjen van Drunen en Carla Kranenborg om symbolisch de eerste tegels uit het verouderde plein te halen. Het plein krijgt een flinke metamorfose en wordt een groene plek waar buurbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Het Erasmusplein is hard toe aan een flinke opknapbeurt. “Om dat te begrijpen, hoef je alleen maar om je heen te kijken”, stelt initiatiefnemer van de herinrichting Han Nieberg. En dat kunnen de aanwezigen donderdagochtend enkel beamen. Het Erasmusplein is ruim vijftig jaar oud en bijna volledig betegeld. En daar komt nu verandering in. “Er zijn wel vaker wat aanpassingen gedaan om de situatie een klein beetje te verbeteren. Maar nu krijgen we eindelijk Erasmusplein 2.0.”

Buurtbewoners

Het initiatief voor de herinrichting van het plein komt van de buurtbewoners zelf. Het buurtplatform ging in 2018 het gesprek aan met bewoners en vroeg hen wat ze het liefst verbeterd zagen worden in hun wijk. Het Erasmusplein kwam zonder twijfel als ‘winnaar’ uit de bus. “Ik geloof erin dat je zelf de kracht hebt om zaken te veranderen”, legt Nieberg uit. “Dat wilden we in onze eigen wijk bewijzen. De gemeente spoorde ons aan om zelf met een plan voor het plein te komen. Dus dat zijn we gaan doen.”

Samen met twee architecten werden op basis van de thema’s groen, water en ontmoeten drie ontwerpen gemaakt voor het plein. In 2020 mochten buurtbewoners die plannen beoordelen. Dat kon online, maar ook via een ‘walk-tru’ op het plein. Maar liefst 150 buurtbewoners gaven hun mening over de ontwerpen. Wethouder Van Drunen is vooral met die participatie vanuit de wijk heel blij. “Het is geweldig dat de buurtbewoners zélf dat participatieproces zo goed vorm hebben gegeven. En de response vanuit de wijk was heel hoog. Dat is wat wij als gemeente heel graag zien, en dat versneld het proces ook.” Dat beaamt wethouder Kranenborg. “Ik vind het super belangrijk dat bewoners echt betrokken zijn bij de ontwikkelingen in hun wijk. Het participatieproces in de Blauwe Kei is echt een prachtig voorbeeld van hoe we het moeten doen.”

Ontwerp

In het definitieve ontwerp voor het plein zijn de beste onderdelen uit de drie gemaakte ontwerpen meegenomen. Op het plein komt ruimte voor plantvakken, gazon, grassen en bomen. Op het binnenplein wordt een wadi aangelegd voor de opvang en infiltratie van hemelwater. Ook komen er bankjes en een klimboom met stapstenen. Het Erasmusplein wordt daarmee een groene plek waar ruimte is voor mensen om elkaar te ontmoeten.

Omgeving

Ook de wegen rondom het plein worden aangepakt. Die werkzaamheden zijn al in volle gang. Om de snelheid in de woonstraten te verlagen worden plateaudrempels aangelegd aan de Viveslaan en Lange Bedde. De voetpaden langs de Viveslaan en Waardakker, ter hoogte van de Nieuwe Bogerd, worden doorgetrokken.



Het definitief ontwerp van het Erasmusplein - Gemeente Breda