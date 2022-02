Als 19-jarige je eerste boek al uitbrengen: Het lukte Julia Sweep

BREDA - Pas negentien jaar is Julia Sweep, maar toch heeft zij al haar eerste boek uitgebracht. ‘Een stukje hemel op aarde’ schreef de Bredase om te ontsnappen aan haar examenstress, maar ze had nooit durven dromen dat het ook daadwerkelijk werd uitgebracht. “Ik dacht ‘Wow ze zijn enthousiast over míj´n boek’.”

Al vanaf jongs af aan heeft Julia een liefde voor lezen én schrijven. “Mijn moeder las vroeger eerst altijd voor en daarna ging ik zelf lezen. We gingen iedere week naar de bibliotheek en namen dan het maximaal aantal boeken mee”, legt de jonge schrijfster uit. “Toen ik een jaar of zes was begon ik zelf verhaaltjes te schrijven. Dat waren korte verhaaltjes die ik ook bijna nooit afmaakte, want dan vond ik het saai worden of had ik het einde al bedacht.” Op haar zestiende zit Julia in het examenjaar van de middelbare school en zoekt ze een manier om aan de examenstress te ontkomen. “Door te schrijven voelt het een beetje alsof je even iemand anders kan zijn. Ik kon even alles vergeten en ontsnappen aan alle stress.”

Het genre ‘fantasy’ was voor de Bredase voor de hand liggend. “Ik hou zelf ook heel erg van het lezen van fantasy. Er is namelijk zoveel mogelijk met fantasy. Je kan alles bedenken en opschrijven en dat kan dan gewoon.” Het idee voor ‘Een stukje hemel op aarde’ kwam heel natuurlijk bij de 19-jarige schrijfster, die studeert voor onderwijsassistent en drie dagen per week in de kleuterklas staat. “Ik heb zelf een fascinatie met elfen en dacht ineens aan een spannend fantasy verhaal. Toen ben ik gewoon begonnen met schrijven zonder al het hele verhaal bedacht te hebben.” Het schrijfproces kende zijn ups en downs. “Soms schreef ik een tijdje heel veel. Vervolgens wist ik een paar weken niet wat ik moest schrijven, dan had ik echt een beetje een writersblock.” Een deel van haar inspiratie voor het boek kwam van haar leerlingen. “De leerlingen vertellen af en toe zulke kleurrijke verhalen, maar de meeste inspiratie kwam van tekenen. Naast lezen en schrijven teken ik ontzettend graag. Dat doe ik dan ook veel. Ik heb ook zelf de kaft van mijn boek getekend.”

Dat het boek ook daadwerkelijk werd uitgebracht had de studente nooit durven dromen. “Ik dacht in eerste instantie helemaal niet dat het gepubliceerd zou kunnen worden. Ik was daar verder ook niet bekend mee.” Toch ging ze op onderzoek uit. “Op internet kwam ik uiteindelijk bij Uitgeverij Boekscout terecht. Zij waren meteen heel enthousiast over mijn boek. Daar was ik echt verbaasd over. Ik dacht ‘Wow ze zijn enthousiast over míj´n boek’.” Inmiddels wordt is het boek al anderhalve week te koop. “De eerste reacties zijn heel positief. Ik hoor, voornamelijk vanuit mijn kenniskring, veel verhalen over hoe grappig en spannend ze het boek vinden.” Inmiddels is Julia al weer bezig met een nieuw boek, ‘maar het is geen vervolg op een stukje hemel op aarde’.

Over ‘Een stukje hemel op aarde’

In het boek moeten de aarde zich na de uitbraak van de derde wereldoorlog herbouwen. Dat doen de mensen niet alleen: ze delen de aarde met andere bewoners, zoals elfen, weerwolven en demonen, allen diep verborgen en gescheiden in de bossen. Daar brengt een ontmoeting tussen mens Raphaël en elf Soraya verandering in.

Het leven van Raphaël staat op zijn kop, wanneer hij per ongeluk deel wordt van een gevecht in het verboden woud. Hij ziet dingen die geen ander mens kan zien en hij ontdekt een wereld die al meer dan 3000 jaar verborgen is gebleven voor de mensen. Soraya houdt Raphaël goed in de gaten, en merkt al bijna meteen dat hij in gevaar verkeert. Ze besluit hem te helpen; als wachter is dat haar plicht. Ze raken verstrikt in een bloedstollend avontuur, dat levensgevaarlijk blijkt te zijn. Soraya vraagt zich al snel af: Is het helpen van een simpele kunstenaar het echt waard om alles voor op het spel te zetten?



Foto: Boekscout