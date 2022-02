Kees Leijten haalde ruim 200.000 euro op voor de restauratie van kerken

ULVENHOUT - Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder-Strijbeek-Ulvenhout neemt na 25 jaar afscheid van voorzitter Kees Leijten. Leijten haalde ruim 200.000 euro op voor de restauratie van kerken en kapellen in de regio.

De Ulvenhoutse toren. Daar begon het mee. Die was in zo’n slechte staat, dat pastoor Baeten in 1995 zijn parochianen opriep om de toren te redden. Niet te vergeefs. Er werd een comité opgericht met als voorzitter Kees Leijten. Kees was onder andere al actief bij het oprichten van de heemkundekring Paulus van Daesdonck, (Cultuurfonds) ’t Hofflandt, dus een ervaren organisator. Onder zijn leiding werd een twaalf maandenloterij opgestart. Een succes van 118.000 gulden. De pastoor verwoordde het optreden van Kees als volgt: “Iedereen was blij, gelukkig en tevreden dat jij als ‘stalmeester’ wilde gaan optreden. Via jouw gidsing aan de hand van jouw ‘tijdpad’ hebben we ’n goede reis en ’n schone apotheose gehad.”

Aansluitend vroeg pastoor Baeten of de commissie zijn werk wilde voortzetten en zo werd in september 1996 de Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder-Strijbeek-Ulvenhout in het leven geroepen die het kerkbestuur financiële ondersteuning biedt bij het onderhoud van de monumentale kerk en kapellen. Kees nam de moeilijke taak van stalmeester op zich. De eerste gift voor de stichting kwam van de notaris die de oprichtingsakte maakte. Hij schonk 400 gulden. Onder deskundige leiding van Kees en aan de hand van zijn ‘tijdpad’ heeft de stichting aan vele en soms dure projecten, groot en klein, meegedacht, -gewerkt, en -gefinancierd.

Enkele geslaagde projecten: 2004: Terugplaatsing van glas in loodramen in de kerk, die verwijderd waren tijdens ‘de beeldenstorm’ van 1963-2008; Grondige restauratie van het twee eeuwen oude Van Pethegem-orgel in kerk Ulvenhout. 2011: Aanbrengen drie ramen uit de kapel Laurensziekenhuis in de kerk van Ulvenhout. 2013-2018: Grote renovatie St Jacobskapel Galder en de Hubertuskapel in Strijbeek. 2019: Volledig herstel van de verwaarloosde Isidoruskapel langs de Mark in Strijbeek; Renovatie hoogste dakkapellen van de Ulvenhoutse toren.

In de vergadering van 1 februari was Kees na 25 jaar voor de laatste keer voorzitter. In zijn toespraak loofde Ben van der Velden de kwaliteiten van Kees en had uitgerekend dat onder zijn voorzitterschap 225.000 euro werd binnengehaald. Ben bedankte hem voor zijn geweldige inzet tot op respectabele leeftijd. Een geweldige prestatie! De laatste vergadering van Kees werd afgesloten met enkele attenties en een lunch in de Uitdaging.