Koningin Máxima bezoekt het Ginneken voor gesprek met ondernemers

BREDA - Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan Breda. Bij het hoofdkantoor van kledingmerk By Bar aan de Van Schootenstraat ging de Koningin in gesprek met ondernemers over hoe zij de coronacrisis hebben beleefd. En nog belangrijker: Hoe de toekomst eruit ziet.

Geert Bastiaansen van Bastiaansen Modestad, Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij, Dirk Malschaert van BOD Events waaronder Breda Live en Dancetour, Erik van Dijk van de Bruine Pij en Anja Nuijten van BeautySpot. Allemaal kregen ze vanochtend rond 10.00 uur te horen dat ze diezelfde dag om 12.30 uur aan tafel zouden zitten met koningin Máxima. “Ik viel bijna van mijn stoel toen ik het hoorde”, vertelt Thibaud enthousiast. “Geweldig om mee te maken.”

Ondernemerschap

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (Comité). In die rol ging ze samen met wethouder Boaz Adank en burgemeester Paul Depla in gesprek met lokale ondernemers. De vraag die daarbij centraal stond was niet perse hoe de afgelopen twee jaar zijn geweest. Maar juist hoe de toekomst eruit ziet. Want het Comité werkt aan een advies aan de minister van EZK om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.

Als uit de gesprekken met de ondernemers één ding duidelijk werd, was het wel hoe belangrijk maatwerk is. Want de situatie is voor alle ondernemers totaal anders. Zo is Anja Nuijten van BeautySpot gedwongen om haar winkel te sluiten en pand te gaan verkopen. Doordat haar marges niet groot zijn, komen de klappen van de coronacrisis heel hard aan. “Ik heb maar een eenmansbedrijf. Ik verdien modaal. Het is echt een gezond bedrijf, maar de klappen die corona heeft gegeven zijn gewoon te hard voor een kleine ondernemer.” Zij maakt zich dan vooral zorgen om haar pensioen.

Erik van Dijk heeft met de Bruine Pij een goedlopende horecazaak. Hij is de coronatijd met zijn café relatief goed doorgekomen. Het is vooral de hoge belastingschuld die boven zijn hoofd hangt die hem zorgen baart. “Dat kan ik alleen terugbetalen als het in heel kleine stukjes mag, en zonder rente. Of het moet gewoon kwijtgescholden worden.” Ook personeel is voor hem een lastige kwestie. “Voor carnaval haal ik nu personeel uit België. Want mijn vaste team van voor corona is er niet meer. Zij zijn een andere weg in geslagen. En dat begrijp ik goed.”

Bij Dirk Malschaert is het vooral de leegloop van ZZP’s in zijn branche die hem zenuwachtig maakt voor de toekomst. “Dat er weer veel grote evenementen staan gepland, is fantastisch. Ik hoop ook echt dat we dat weer door kunnen laten gaan, en dat er een einde komt aan die constante onzekerheid voor onze branche. Maar de realiteit is dat we met veel ZZP’ers werken voor de opbouw, productie en dergelijke. Zij hebben twee jaar niet aan de slag gekund in onze branche. Veel van hen zijn een ander pad in geslagen. Daardoor gaan we echt een gebrek aan kennis en mankracht hebben als alle grote festivals weer opstarten.”

Toekomst

Koningin Máxima was erg geïnteresseerd in de oplossingen die Breda afgelopen twee jaar heeft geboden aan ondernemers. Zoals de roadmap voor de horeca, de uitbreiding van de terrassen, maar ook het persoonlijke contact tussen ondernemers en gemeente. Die samenwerking is volgens de koningin cruciaal, en is in veel steden nog niet zo sterk te zien zoals in Breda. En dat werd beaamd door burgemeester Depla. “Corona heeft veel schade gebracht. Maar die samenwerking tussen gemeente en ondernemers is juist iets dat we gewonnen hebben. Dat moesten we vasthouden.”

By Bar

Het gesprek tussen de Koningin en de ondernemers vond plaats bij By Bar in het Ginneken. Daar is het hoofdkantoor van het modemerk gevestigd. By Bar is te vinden op honderden verkooppunten, en heeft ook eigen winkels in Maastricht en Gent. In het gesprek met de Koningin legde eigenaresse Barbara Brenninkmeijer uit hoe het merk getroffen werd door de crisis. Zo was er grote afname van het aantal orders, stond de inkoop onder druk, moest door sluiting personeel ontslagen worden en ontstonden er financiële problemen. Door veel te praten zowel in het team als met relaties, en door creatieve oplossingen te verzinnen kon het bedrijf de crisis doorstaan.