NAC is niet opgewassen tegen PSV en ligt uit het Bekertoernooi

BREDA - NAC heeft zich niet weten te plaatsen voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. PSV was vandaag een maatje te groot voor de ploeg van Edwin de Graaf. Al vroeg in de wedstrijd keek NAC tegen een 1-0 achterstand aan. Nog voor rust stonden de Eindhovenaren op een 3-0 voorsprong. In het tweede bedrijf scoorde PSV nog één keer en bepaalde het de eindstand op 4-0.

Absolute uitblinker aan Bredase zijde was doelman Nick Olij, die NAC een aantal keer op de been wist te houden.

Basiself

Edwin de Graaf koos met zijn basiself voor iets meer zekerheid. ‘Gewoon’ met vier verdedigers. Welat Cagro was vandaag de verrassende linksback. Seuntjens zakte iets verder achteruit en voorin moesten Naoufal Bannis en Jeredy Hilterman het met zijn tweeën uitvechten.

Al vroeg in de wedstrijd kreeg NAC een flinke domper te verwerken. Al na acht minuten moest Olij de bal uit het net halen, nadat Noni Madueke uit een corner de openingstreffer voor zijn rekening nam. Dit was niet de start waar heel voetbalminnend Breda op gehoopt had. NAC moest al vroeg in de achtervolging.

PSV bleef de aanval zoeken. De paal, de lat en Nick Olij wisten in eerste instantie de 2-0 nog te voorkomen, maar in de 31e minuut was het toch opnieuw raak. Mario Götze speelde zichzelf vrij en schoof de 2-0 binnen. Kort hierna werd het nog erger voor NAC. De bedrijvige Noni Madueke was er vandoor over de rechterflank. Met een lage voorzet bereikte hij Mario Götze, die de 3-0 op het scorebord zette. Dit was tevens de ruststand.

Na rust was de storm van de Eindhovenaren wat gaan liggen. PSV hoefde niet meer en dat was merkbaar op het veld. Er was wel één absolute uitblinker bij NAC. Nick Olij had een aantal geweldige reddingen in huis om erger te voorkomen.

In de tweede helft moest NAC nog één tegendoelpunt incasseren. Aanvoerder Cody Gakpo trok naar binnen en schoot de bal hard in het zijnet voor de 4-0. De nummer twee van de Eredivisie was vandaag simpelweg een maatje te groot.