Bredaas nachtleven laat protestactie aan zich voorbij gaan: ‘Carnaval niet op het spel zetten’

BREDA - In een hoop Nederlandse steden houdt het nachtleven morgen de deuren tot in de late uurtjes open, maar in Breda wordt het na 22.00 uur ‘gewoon’ stil op straat. De Bredase horeca wil namelijk zo vlak voor carnaval geen risico lopen.

Volgens de huidige coronamaatregelen moeten alle horecagelegenheden hun deuren om 22.00 uur sluiten en krijgt iedere bezoeker een vaste zitplaats toegewezen. De brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) zijn het hier niet mee eens. De organisaties zijn het zat dat er niet aan het nachtleven wordt gedacht bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen. Daarom kondigden zij vorige week woensdag de protestactie ‘De Nacht Staat Op’ aan, waarbij clubs en kroegen vanaf morgen hun deuren tot in de late uurtjes open houden. De actie kreeg al snel bijval vanuit het hele land, waarna veel club- en kroegeigenaren, waaronder uit Tilburg en Den Bosch, ook besloten mee te doen aan de actie.

Maar niet in Breda. Daar wordt het vanaf 22.00 uur ‘gewoon’ stil op straat. “In samenspraak met de KHN is er besloten dat in Breda niemand mee doet aan de protestactie”, legt Johan de Vos, vice-voorzitter van de Bredase tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), uit. “De focus gaat nu vol op carnaval. Dat vindt de nachthoreca zelf ook belangrijker.” De horecazaken zijn bang dat de actie gevolgen kan hebben voor carnaval en laten het daarom aan hen voorbij gaan. “Wij wachten inderdaad - samen met de andere Bredase horeca - de persconferentie en verwachte versoepelingen van volgende week af. In Breda willen wij niet het risico lopen dat deze actie gevolgen kan hebben voor onze carnaval die nu voor de deur staat. Daar focussen we ons nu op”, laat Studio Dependance in een reactie aan deze site weten. Shots geeft een soortgelijke reactie: “Wij richten onze pijlen volledig op carnaval! En zeg nou zelf, hoe vet zou het zijn?”. Ook Dok19 houdt de deuren na 22.00 uur dicht. “Breda heeft aangegeven gewoon boetes te gaan uitdelen en daar zitten we niet op te wachten, nog even volhouden!”

Arnold van Strien, eigenaar van De Kaptein, geeft aan dat de Bredase horeca wel achter de protestactie staat. “Wij zijn het natuurlijk niet eens met de regels en steunen alle ondernemers in rest van het land die het wel doen. Ik ben het zeker met hun eens, want de maatregelen zijn niet proportioneel, maar carnaval is zo belangrijk voor ons, dat kunnen we nu niet op het spel zetten. Als ondernemers moeten wij het risico inschatten en op basis daarvan heeft deelname aan de actie voor ons nu geen meerwaarde.” Van Strien kijkt dan ook al ontzettend uit naar carnaval. “Ik zei een paar weken geleden al ‘met carnaval gaan we open’. Toen verklaarde iedereen me voor gek, maar deze week komt naar buiten dat het waarschijnlijk toch kan. We gaan alles uit de kast trekken om er een top carnaval van te maken. De drank en het personeel staan al klaar. Twee jaar ellende spoel je niet zomaar weg, maar carnaval kan ons toch weer een paar weken vooruit helpen.”