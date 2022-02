Een groot rood, gebreid hart in het stadskantoor voor Valentijnsdag

BREDA - De Bredase kunstenaar Maurice Spapens heeft Valentijnsdag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De kunstenaar die bekend is met zijn breiwerken heeft een groot, rood, gebreid hart neergelegd in het Stadskantoor.

Wie vandaag het stadskantoor van Breda bezocht, kan het grote rode hart van kunstenaar Maurice Spapens niet zijn ontgaan. Speciaal voor Valentijnsdag legde de kunstenaar een rood hart van enkele vierkante meters neer in het Stadskantoor. Want 'iedereen kan wel wat liefde gebruiken', stelt Spapens.

Het rode hart is gemaakt van tientallen kleine, rode gebreide lapjes. Die zijn onderdeel van een kunstproject dat Spapens is gestart voor de Vuelta. Tijdens het Spaanse wielerfeest in Breda zullen met de lapjes drie rode shirts worden gemaakt die bij het Spanjaardsgat komen te hangen. Iedereen die wilde, kon mee breien en de breiwerkjes opsturen naar Spapens. Spapens had het project op een laag pitje kunnen zetten toen bekend werd dat de Vuelta in 2020 niet naar Breda zou komen, maar hij deed het tegenovergestelde. "De samenbreimomenten konden door het virus niet meer doorgaan. Maar tot mijn verbazing en blijdschap kwamen de breiwerkjes nog steeds massaal binnen!" En zo lang de breiwerken binnen blijven komen, blijft Spapens er actief mee bezig om er een kunstwerk van te maken. Vandaag dus een hart voor Valentijnsdag, en in augustus dan eindelijk voor de Vuelta.