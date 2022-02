Weerbericht Breda: ‘Zeer onstuimige week voor de boeg’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 14 februari en de komende dagen.

Een koufront van een lagedrukgebied boven de Noordzee, trok in de nacht en vroege ochtend met enige regen over Brabant. Nu is het wisselend bewolkt en droog, later vandaag passeert nog een buienlijn. Verder is het deze week een komen en gaan van storingen. Ofwel in een notendop: regen, soms veel, winderig, soms zware windstoten en zacht, soms zeer zacht.



Verwachting voor maandag 14 februari

Het is wisselend bewolkt met zon en stapelwolken. Gaandeweg de middag valt er plaatselijk een bui. De zuidwestenwind is matig, gemiddeld met 3 of 4 Beaufort. In de buurt van buien zijn windstoten tot 60 km/u mogelijk. Het is zacht met 10 tot 11 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 15 februari

Het is dinsdag aanvankelijk droog met opklaringen. Vooral in de middag neemt de bewolking toe en gaat het regenen tot in de avonduren. Er kan een behoorlijke sloot water vallen. De zuidwestenwind is gemiddeld matig tot vrij krachtig, 4 of 5 Beaufort. Er komen plaatselijk rukwinden tot 60 km/u voor. Het is zacht met 11 of 12 graden.



Woensdag 16 februari

Een wisselende bewolking met soms lokale buien, maar ook soms de zon. De zuidwestenwind is matig (4 Beaufort). Ze voert zeer zachte lucht aan met maxima tot 14 graden. En ook woensdag lokale windstoten tot 60 km/u.



Donderdag 17 februari

De donderdag en vrijdag worden waarschijnlijk twee zeer onstuimige dagen. Diepe stormdepressies op de Atlantische Oceaan gaan het weerbeeld bepalen. Donderdag is dat de storm Dudley. Hij brengt een wisselende bewolking met af en toe zon en een lokale bui. De zuidwestenwind speelt flink op en is gemiddeld (vrij) krachtig met 5 of 6 Beaufort. Er komen zware windstoten voor tot 90 km/u. Het is opnieuw zacht met 10 of 11 graden. Vrijdag komt storm Eunice dichterbij. Het ziet er naar uit dat die nog wat sterker zal worden dan storm Dudley. Maar op dit moment, einde maandagochtend, is het nog te vroeg voor de details daarvan.



Zo was het weer zondag 13 februari 2022

Maximumtemperatuur: 10,8 graden

Minimumtemperatuur: 1,2 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 14 februari 2022 om 12:00 uur