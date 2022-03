Speciale BLASt themakaarten: Bekende en verrassende plekken in Breda

BREDA - Stichting BLASt brengt een reeks van vijf kaarten uit. Elke kaart belicht één thema en omvat steeds een selectie van zo’n twintig plekken in de stad. Het doel van de kaarten is om mensen de stad beter te leren kennen. De kaarten worden vanavond tijdens een feestelijke avond gepresenteerd.

Stichting BLASt, het Bredase platform voor landschap, architectuur en stedenbouw, brengt een reeks van vijf kaarten uit. Elke kaart belicht één thema in woord en beeld en omvat steeds een selectie van zo’n twintig plekken in de stad. Soms zijn de plekken bekend, soms verrassend, soms vanwege het ontwerp, soms vanwege het gebruik of de geschiedenis.

De eerste letters van de vijf thema’s – bruggen, letters, achteraf, straten en torens – vormen samen de naam BLASt.

De kaarten

Op de voorkant van elke kaart staat een plattegrond van Breda, waarop de interessante plekken en objecten zijn gemarkeerd. Op de achterzijde worden ze met foto en tekst toegelicht. Zo kunnen belangstellenden aan de hand van de kaarten hun route uitstippelen en de stad beter leren kennen.

Het idee voor de uitgave van de kaarten ontstond naar aanleiding van het vijfjarige bestaan van BLAST in 2020. Door de coronacrisis is de uitgave uitgesteld. De kaarten worden vanavond tijdens een feestelijke avond gepresenteerd en zijn vanaf vandaag te koop in diverse (boek)winkels in Breda, en online bij stichting BLASt.