Nieuwe verkiezingskrant helpt Bredanaars met hun keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen

BREDA - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deuren. Daarom heeft de gemeente Breda in samenwerking met BredaVandaag een unieke verkiezingskrant gemaakt. Hierin stellen de vijftien deelnemende partijen zich voor en lichten zij toe wat de belangrijkste punten uit hun verkiezingsprogramma zijn. Ook vind je in de verkiezingskrant veel praktische informatie over stemmen, zoals alles over hoe stemmen werkt en wat je mee moet nemen.

Aanstaande maandag is het zo ver. Dan openen de eerste 21 stembureaus de deuren voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Die verkiezingen duren drie dagen. Ook op dinsdag zijn 21 stembureau geopend. En op woensdag 16 maart openen alle 91 stembureaus de deuren, en is het ook mogelijk om drive thru te stemmen.

Om Bredanaars te helpen bij het maken van hun keuze voor een partij, hebben de gemeente Breda en BredaVandaag samen de Verkiezingskrant gemaakt. In deze krant stellen de 15 deelnemende partijen zich aan de lezers voor. Je leest wie hun lijsttrekker is, wat de rode draden zijn in hun verkiezingsprogramma, wat hen een doorn in het oog is in Breda en wat ze willen bereiken in de komende vier jaar.

Praktische informatie

Daarnaast vind je in de verkiezingskrant ook veel praktische informatie over stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo lees je onder andere wat je mee moet nemen als je naar de stembus gaat. Wat je moet doen als je je stempas kwijt bent. Hoe je iemand kan machtigen om voor jou je stem uit te brengen. En hoe je gebruik kan maken van de Stemtaxi.

Lezen

De verkiezingskrant lees je hier. De verkiezingskrant is een bijlage van BredaVandaag, en is deze week dan ook huis-aan-huis verspreid. Wie de krant graag op papier leest, maar hem niet in de bus heeft gehad, kan BredaVandaag meepakken op één van de pakmeepunten. Het overzicht van de pakmeepunten vind je hier.