Alle Bredase speelplekken worden rookvrij: ‘We moeten kinderen beschermen’

BREDA - Rookvrij kunnen opgroeien en spelen. Daar zet Breda op in. Daarom worden alle speelplekken dit jaar rookvrij. Een deel is dit al, maar vanaf 2022 zijn alle 440 speelplekken in Breda rookvrij. Vandaag is hier weer een stap in gezet; wethouder Arjen van Drunen onthulde met een van de kinderen een ‘rookvrij’ bordje bij een speelplek aan de Julie Claeysstraat in de Haagse Beemden. Met als doel: kinderen beschermen tegen het schadelijke meeroken en de verleiding van roken.

Verschillende partners in de wijk zoals Grote Broer, Grote Zus, Inloop De Verbinding en buurtcentrum De Sleutel hebben verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen uit de wijk om er een feestelijk moment van te maken.

“Eindelijk, alle speelplekken worden dit jaar rookvrij. Met gezond oud worden kun je niet vroeg genoeg beginnen”, stelt wethouder Gezondheid, Arjen van Drunen. “Kinderen moeten daarom ook de kans krijgen rookvrij te kunnen spelen en op te groeien. Ook vinden we het belangrijk dat we aan onze kinderen het goede voorbeeld geven. Daarom kiezen we voor een rookvrije speelomgeving. Uiteraard is en blijft iedereen welkom op de speelplekken.”

Zien roken, doet roken

Kinderen moeten kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving, stelt de gemeente Breda. “Helaas is het zo dat zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Wekelijks raken honderden kinderen eraan verslaafd. Een rookvrije speelplek gaat dat tegen: hiermee geven we kinderen het goede voorbeeld. Dit draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.”

Rookvrije Generatie

‘Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. “Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één te veel. We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarom is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. Een speelplek is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen en aandacht mag hiervoor gevraagd worden door middel van het plaatsen van borden en tegels. Daarom draagt een rookvrije speelplek bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.”