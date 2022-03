Breda gaat in de Koepel 370 opvangplaatsen maken voor vluchtelingen uit Oekraïne

BREDA - De gemeente Breda gaat de Koepel inzetten als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er komen 370 plekken. De verwachting is dat vanaf 14 maart de eerste vluchtelingen daar hun intrek zullen nemen. Om hulpacties uit Breda in kaart te brengen, heeft Breda een speciale webpagina gemaakt.

Op dit moment wordt door de gemeente Breda onderzocht welke locaties voor de opvang van vluchtelingen geschikt zijn of geschikt te maken zijn. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Midden West-Brabant. “We streven ernaar die opvang beheersbaar en verantwoord te organiseren. Als meest kansrijke locatie, die op korte termijn ingezet kan worden, kwam de koepellocatie als eerste in beeld”, laat de gemeente woensdag weten. “Op dit moment wordt alles op alles gezet om deze locatie klaar te maken voor de komst van zo’n 370 vluchtelingen.” De verwachting is dat vanaf 14 maart de eerste vluchtelingen daar hun intrek zullen nemen.

Acties

De oorlog in Oekraïne leidt ertoe dat veel mensen in actie komen om de slachtoffers te helpen. Zowel nationaal, als heel lokaal. Om Bredase hulp en acties in kaart te brengen, is de website www.breda.nl/oekraine gelanceerd. Daar is te lezen wat inwoners kunnen doen als zij hulp willen aanbieden, onderdak beschikbaar hebben of geld willen doneren. Maar ook als zij een idee hebben of hulp willen bieden, maar niet precies weten hoe, kunnen zij een formulier invullen op deze website. De gemeente bekijkt vervolgens of hierbij ondersteund kan worden of een verbinding met een organisatie of instelling gemaakt kan worden.

Zusterstad Wroclaw

“We zullen doen wat binnen onze macht ligt om mensen uit Oekraïne te helpen”, laat de gemeente weten. “Dat doen we samen met onze maatschappelijke partners in de stad en samenwerkingspartners in de regio. Maar ook met onze zusterstad Wroclaw in Polen. In Wroclaw wonen sinds de Tweede Wereldoorlog veel mensen afkomstig uit Lviv (Oekraïne). Wroclaw heeft een vriendschapsband met de Oekraïense stad Lviv. Deze week is er bestuurlijk contact geweest tussen Wroclaw en Breda. Wroclaw heeft ons gevraagd om samen te werken en hulp te coördineren. Samen bespreken we de komende week op welke manier we hier vorm aan kunnen geven.”

Onzekere periode

Op dit moment wordt had gewerkt aan verschillende vormen van hulp en opvang. Wat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor Nederland en Breda zijn, is niet duidelijk. “Als gemeente bereiden we ons zo goed mogelijk voor op mogelijke ontwikkelingen. Komende weken zal meer duidelijk worden over aantallen en over de manier waarop mensen uit Oekraïne bij ons komen of geregistreerd moeten worden. Op www.breda.nl/oekraine leest u de meest actuele informatie.”