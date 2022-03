Special Olympics Nationale Spelen komen in 2024 naar Breda en Tilburg

BREDA - De gemeenten Breda en Tilburg mogen de Special Olympics Nationale Spelen in 2024 organiseren. Het grootste nationale sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking vindt in juni 2024 plaats in de twee speelsteden.

De steden slaan de handen ineen om dit bijzondere evenement naar Brabant te halen. Ongeveer 2500 sporters zullen deelnemen aan 21 toernooien. In Breda vinden atletiek, badminton, balsport bocce, dansen, gymnastiek, hockey, inline skaten, judo, MATP (Motor Activity Training Program), tafeltennis en tennis plaats. In Tilburg zijn de toernooien voor beachvolleybal, bowlen, golf, handbal, korfbal, open water zwemmen, paardrijden, voetbal, wielrennen en zwemmen.

Vrijdag 11 maart maakte Special Olympics Nederland officieel bekend dat de Special Olympics Nationale Spelen van 2024 in Breda en Tilburg plaatsvinden. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat Breda en Tilburg prachtige Special Olympics Nationale Spelen in 2024 gaan neerzetten. De bidcommissie was zeer te spreken over de kennis, ervaring, kwaliteit en betrokkenheid op diverse vlakken. Ik weet zeker dat de deelnemers gaan genieten van de Brabantse gastvrijheid en dat jullie de sport, inclusiviteit en talent gaan vieren!” aldus Ruud Verbunt, voorzitter van het bestuur. Vervolgens tekenden de gemeenten Breda en Tilburg, de provincie Noord-Brabant en vele andere betrokkenen symbolisch voor de organisatie van het evenement.

Iedereen doet mee

De Special Olympics Nationale Spelen worden tweejaarlijks gehouden in verschillende speelsteden. De vorige editie vond in Den Haag plaats. In juni 2022 is de regio Twente gastheer. Daan Quaars, wethouder sport (Breda) “Bij de Special Olympics Nationale Spelen krijgen alle sporters met een verstandelijke beperking het podium dat ze verdienen. Een podium om op te stralen, een podium dat onze toppers zichtbaarheid, zelfvertrouwen en zelfrespect geeft. Heel gaaf dat Breda en Tilburg daar samen aan mogen bijdragen!’

Sport voor iedereen

Sporten en bewegen moet in Brabant voor iedereen die wil mogelijk zijn. Sport heeft een positief effect op het welzijn en gezondheid. Voor alle Brabanders, met of zonder beperking of aandoening. Stijn Smeulders, gedeputeerde Sport van de provincie Noord-Brabant: “Geweldig dat Tilburg en Breda de Special Olympics Nationale Spelen 2024 mogen organiseren. Ik wil beide steden van harte feliciteren met dit mooie nieuws. Ik kijk nu al uit naar dit feest, dat ongetwijfeld nog meer mensen met een verstandelijke beperking gaat inspireren om ook zelf te gaan sporten. Op deze manier laten we Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek zijn. Om te wonen, werken en te bezoeken.” Met provinciale steun worden ook voorafgaand aan het evenement in de hele provincie de mensen met een beperking geactiveerd om meer te gaan bewegen.