Marianne (18) en Suzanne (27) gaan samenwonen: Nieuw project koppelt daklozen aan mensen die een kamer over hebben

BREDA - Marianne (18) en Suzanne (27) gaan samenwonen, maar dat doen ze niet op de traditionele manier. Ze hebben elkaar leren kennen toen ze werden gekoppeld via het project ‘Onder de Pannen Breda’. Dat project is nieuw en koppelt daklozen aan mensen die een kamer over hebben. Zo heeft Marianne voorlopig een dak boven haar hoofd en ook Suzanne profiteert van de regeling: zij mag de huurinkomsten houden, naast de inkomsten van haar uitkering.

Marianne en Suzanne zijn de allereerste match in regio Breda binnen het project ‘Onder de Pannen’. Deze eerste match tussen huurder en verhuurder, is het startschot voor het project ‘Onder de Pannen’. Een initiatief van Stichting de Herberg in een samenwerking met de gemeente Breda, de regiogemeente Zundert, betrokken woningcorporaties in Breda en omgeving en de Regenboogroep uit Amsterdam, waar dit project al zeven jaar succesvol draait.

Dakloos

In de regio Breda dreigen ieder jaar honderden mensen dakloos te raken. Een klein deel daarvan komt in aanmerking voor de maatschappelijke opvang. De mensen die daar niet voor in aanmerking komen, zijn aangewezen op hun netwerk en afhankelijk van de beschikbaarheid van woningen bij Klik voor Wonen. Voor hen is ‘Onder de Pannen Breda’ opgezet. “Het aantal mensen dat bijvoorbeeld door het verlies van hun baan of een echtscheiding tijdelijk geen onderdak heeft, groeit de afgelopen jaren sterk”, legt wethouder Arjen van Drunen uit. “Dit gaat om mensen zoals jij en ik. Zij hebben met spoed woonruimte nodig en die is schaars. Met dit project helpen wij deze mensen en zorgen we ervoor dat er wat rust is voor hen om zaken op orde te brengen en een structurele woonoplossing te vinden.”

Door stads- en dorpsgenoten tijdelijk onder te brengen bij iemand die een kamer over heeft, kan voorkomen worden dat deze mensen verder in de problemen komt. Daarnaast biedt het verhuren van een kamer een aanvulling op uitkering of inkomen en, in de meeste gevallen, gezelschap. “Met het project Onder de Pannen kunnen we de economische dak- en thuislozen weer toekomstperspectief bieden. Ik ben blij dat deze match tot stand is gekomen”, aldus Hanneke van Herwijnen, directeur van St. de Herberg Breda.

Suzanne, die haar appartement huurt bij woningcorporatie Thuisvester, meldde zich bij Stichting de Herberg al tijdens de voorbereidingsfase van het project ‘Onder de Pannen Breda’. Projectcoördinator Onder de Pannen Breda, Henk Meerloo, begint met een uitgebreide intake, waarbij in dit geval de conclusie was dat zowel Suzanne als haar woning voldoen aan de criteria voor ‘Onder de Pannen Breda’. “Ik ben blij dat de lege kamer nu gebruikt wordt en het is een stuk gezelliger. Het is voor beiden een win-win situatie,” aldus de kersverse verhuurster.

Marianne werd vorige maand aangemeld door haar studiebegeleider. Al snel werd duidelijk dat zij en Suzanne een goede match konden zijn. Na een kennismakinggesprek bij ‘Onder de Pannen’, bleek het inderdaad een schot in de roos. “Ik ben blij dat ik een goede plek heb om te wonen en studeren”, vertelt Marianne met een lach op haar gezicht.

*De namen van Suzanne en Marianne zijn, vanwege de privacy, gefingeerd.