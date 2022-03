Na twee jaar kan Avans eindelijk weer een open dag houden zonder coronamaatregelen

BREDA - De Open dag van Avans Hogeschool op zaterdag 26 maart is na twee jaar weer helemaal zonder beperkende coronamaatregelen. Dat is goed nieuws voor de studiekiezer. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte om een fysieke open dag te bezoeken groot is. “Bij het maken van een studiekeuze is het proeven van de sfeer op de locaties van groot belang”, stelt Avans.





“Uit landelijk onderzoek en vanuit onze contacten met het voortgezet onderwijs en mbo’s horen we dat de behoefte bij studiekiezers groot is om zich echt op een locatie te oriënteren”, laat Avans weten. “Vorig jaar was er alleen de mogelijkheid om online te oriënteren. Veel leerlingen die nu eindexamen doen of hun mbo-diploma halen zijn nog nooit over de drempel bij Avans of andere instelling geweest. Of ze zijn op een locatie geweest, maar dan onder allerlei voorwaarden.”

Als vanouds

Even geen 1,5 meter afstand bewaren, geen mondkapje op of met een beperkt aantal bezoekers in een collegezaal. De studiekiezers en hun ouders/verzorgers kunnen 26 maart weer als vanouds de gebouwen van Avans ontdekken, studenten en docenten ontmoeten en zich laten informeren over de opleidingen die Avans biedt. “Het is zó belangrijk om je op locatie te oriënteren. De sfeer, het persoonlijke contact, het échte gesprek met studenten en docenten; dat geeft uiteindelijk het gevoel ‘voel ik me hier thuis’ en zie ik mezelf hier 4 jaar rondlopen. Dat gevoel is vaak doorslaggevend bij het maken van de studiekeuze en speelt ook een belangrijke rol in het studiesucces.”

Praktische info:

De open dag is 26 maart van 10.00 uur tot 14.00 uur. Het is verplicht om vooraf aan te melden.