Terugblikken op het jaar 2021? Bestel nu hét jaarboek van Breda!

BREDA - De tijd vliegt. Zo is de jaarwisseling net geweest, en zo is het alweer bijna Pasen! Wie even terug wil blikken op wat er het afgelopen jaar nou allemaal is gebeurd, die kan zich vermaken met hét jaarboek van Breda. Dit boek bestaat uit zo'n honderd pagina's waarbij in foto's en verhalen wordt teruggeblikt op 2021. Het boek is sinds kort verkrijgbaar.

In 'Het jaar van Breda 2021'hebben we alle belangrijke lokale gebeurtenissen in woord en beeld op een rij gezet. In dit boek vind je een helder overzicht van de belangrijkste lokale gebeurtenissen per maand, en blikken onze journalisten in uitgelichte verhalen en met de mooiste foto's terug op de meest bijzondere momenten en verhalen uit de stad en dorpen. En dat is nog niet alles. Zo geven ook lokale ondernemers en bedrijven een uniek inkijkje in hoe zij dit turbulente jaar hebben beleefd en delen Bredanaars foto's van hun persoonlijke hoogtepunten van 2021. Kortom: een waardevolle bewaaruitgave over Breda én de omliggende dorpen.

Ben je benieuwd geworden naar dit unieke jaarboek? Het boek Breda 2021 is nu verkrijgbaar voor slechts 19,95 euro! En Vrienden van BredaVandaag krijgen het jaarboek gratis! Wil jij het jaarboek voortaan ook gratis ontvangen, en heel het jaar door profiteren van mooie lokale acties en presentjes? Word dan voor slechts 10 euro extra ook Vriend van BredaVandaag!

Het Jaarboek Breda 2021 is nu verkrijgbaar via bodeshop.nl. Ben je Vriend van BredaVandaag Dan ontvang je het Jaarboek gratis!

