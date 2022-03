Documentaire over jeugdzorg in Brabant: “Het zijn jongeren met problemen, ze zijn niet het probleem zelf”

BREDA - Jeugdzorg is een begrip dat vaak achter gesloten deuren plaats vindt. Dit zag ook studente Maaike Kleverlaan. Met haar documentaire ‘Het leven lacht me toe’ wil ze het taboe doorbreken.

Toen de studente een jaar geleden voor haar filmstudie aan de AKV in Breda een opdracht moest uitvoeren, stuitte Maaike op het Clarissenklooster in Tilburg. Het wordt niet meer gebruikt als klooster maar als jeugdinstelling. “Wat ik interessant vond was dat de jongeren nooit in het ‘nu’ leefden. Ze verlangden naar een mooie toekomst of zaten vast in hun verleden.” Maaike maakt de documentaire als afstudeerproject maar heeft ook nog een ander doel. “Er zijn zoveel vooroordelen omdat er weinig inzicht is. Het speelt letterlijk achter gesloten deuren af.”

Beste vriendinnen

In de film volgt Maaike twee meiden uit de instelling, Alysha en Fleur. De twee jongedames zijn beste vriendinnen en onafscheidelijk. Volgens Maaike is dat niet altijd goed nieuws. “Ze halen het beste en het slechtste in elkaar naar boven. Ze vinden zekerheid in elkaar.” Dat brengt volgens de filmmaakster ook problemen met zich mee. “Ze weten soms niet meer wie ze zélf zijn, zonder elkaar. Ze zijn geen echt individu meer.”

De jeugdinstelling moet de meiden begeleiden naar het volwassen worden, zodat ze uiteindelijk op zichzelf kunnen gaan wonen. “Ik wil iedereen een kijkje laten nemen in die wereld en het anders laten kijken naar de ‘probleemjongeren’. Het zijn jongeren met problemen, ze zijn niet het probleem zelf.” Maaike hoopt haar documentaire in juli af te hebben. De film zal in elk geval in het klooster te zien zijn en hij gaat ook in première bij Chassé Cinema Breda.

Een documentaire maken is een duur afstudeerproject. Daarom is de studente een crowdfunding gestart. Haar inzamelingsactie duurt nog een kleine twee weken.