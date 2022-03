Bredase Grace is afhankelijk van stemmen om de finale van Big Brother te bereiken

BREDA - De finale van Big Brother is in zicht. En de Bredase Grace Rodrigues is al sinds de start van het realityprogramma te zien in het huis. Maar of ze ook de finale bereikt, is nog niet zeker. Daarvoor is de Bredase afhankelijk van stemmen.

De Bredase Grace kan zomaar eens de winnaar worden van het nieuwste seizoen van Big Brother. Al maanden zit Grace samen met haar Nederlandse en Vlaamse medebewoners in het Big Brother huis. En daar staat nu de finale voor de deur.

Of Grace die finale gaat halen, is afhankelijk van de kijkers. Die mogen namelijk stemmen op hun favoriet. Afgelopen week zat Grace nog met Tobias in de gevarenzone. Maar omdat Tobias de minste stemmen kreeg, mocht Grace toen blijven. Deze week zit Grace opnieuw in de gevarenzone. Deze keer met Salar en Nouchine. De kijker mag wederom stemmen op hun favoriet. En degene die het minste stemmen krijgt, moet vlak voor de finale het Big Brother huis verlaten.

‘Big Brother’ zie je elke werkdag om 20.30 uur op RTL 5 en bij Videoland. De finale is op zaterdag 26 maart. Stemmen kan via deze link.