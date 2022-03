Herinrichting Oranjeplein: Meer ruimte voor fietsers en groen én een nieuwe naam

BREDA - De gemeente wil het Oranjeplein opnieuw gaan inrichten. Het plein boven de tunnelbak van de zuidelijke rondweg moet groener worden en meer ruimte bieden aan fietsers. Ook krijgt het plein een nieuwe naam.

Het Oranjeplein ligt aan de Ginnekenweg ter hoogte van tunnelbak van de zuidelijke rondweg. Op het ‘plein’ domineert autoverkeer het straatbeeld. Maar dat gaat veranderen.

“We willen een aantrekkelijk plein, waar alle verkeersdeelnemers veilig gebruik van kunnen maken”, laat de gemeente Breda weten. “De langzaamverkeerroute tussen de binnenstad en de Ginnekenmarkt moet worden verbeterd.” Tegelijkertijd blijft het belangrijk om de automobilist vanuit de binnenstad naar de Prins Hendrikstraat te geleiden, om te voorkomen dat de Ginnekenweg overbelast raakt.

Het plan is ontstaan uit een intensieve samenwerking met een vertegenwoordiging uit de buurt. Ook een rustpunt op het tunneldek zit in het ontwerp. Daarnaast krijgt het plein een kunstwerk om aandacht te schenken aan het feit dat het de geboorteplaats is van Marga Minco. En dat niet alleen. Het plein zal na de herinrichting naar haar vernoemd worden. Marga is een schrijfster wie in haar jeugd woonachtig was in de Prins Hendrikstraat te Breda. Ze heeft vele boeken geschreven over de tweede wereldoorlog waarvan ‘Het bittere kruid’ het bekendste boek is. Wanneer het vernieuwde Oranjeplein wordt opgeleverd, zal het voortaan dus het Marga Mincoplein heten.

Voorlopig Ontwerp

Het nu gepresenteerde Voorlopig Ontwerp is in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging uit de buurt opgesteld. Hierbij is gekeken naar de eisen en de wensen voor dit gebied. Alle functies van de openbare ruimte dienen in het ontwerp meegenomen te worden. Denk aan voldoende ruimte zijn voor het fiets- en autoverkeer, maar ook voor groen, afvalinzameling en parkeren en dit alles op een beperkte ruimte. “We denken dat we met dit Voorlopig Ontwerp tot een goed afgewogen geheel zijn gekomen. De 1e reacties op het plan zijn ook erg enthousiast.” Het plan is te bekijken op www.planbreda.nl. Daar kunnen Bredanaars nog tot 14 april hun mening geven over het Voorlopig Ontwerp.