NAC morst in uitverkocht stadion tegen Jong Ajax

BREDA - NAC nam het gisteren in speelronde 33 op tegen Jong Ajax in eigen huis. Ondanks de steun van een uitverkocht stadion kwam de ploeg niet verder dan een 0-0 remise. Wel wist onze fotograaf Peter Visser weer enkele fraai plaatjes te schieten. Deze zie je hier.

Nac nam het gisteren in een uitverkocht stadion in eigen huis op tegen Jong Ajax. Bij de Bredanaars keerde Bilate terug op de bank na een blessure. Ook Danny bakker keerde terug na een blessure. Hij startte in de basis.

Al in de derde minuut was er een grote kans voor NAC. Na een fout in de verdediging bij Jong Ajax viel de bal voor de voeten van Ody Velanas. Hij passeerde de keeper, maar Nordin Musampa niet. Vanaf de doellijn keerde de verdediger de inzet. Hierna gebeurde er niet heel veel bijzonders in de eerste helft.

Tweede helft

Aan de kant van NAC gebeurde er in de tweede helft niet veel. Het grootste hoogtepunt was dan ook de terugkeer van Bilate in het veld. In de slotfase creëerde hij nog een goede kans om zijn terugkeer met een doelpunt en drie punten te bekronen. Hij vond echter Calvin Raatsie op zijn weg. De wedstrijd eindigde dan ook hoe deze begon met een stand van 0-0.