NAC-supporters laten onvrede over potentiële overname CFG zien

BREDA - NAC-supporters lieten gisteren tijdens de wedstrijd tegen Jong Ajax hun onvrede over de potentiële overname door City Football Group (CFG) zien. Zo waren er onder andere meerdere spandoeken te zien waaruit bleek dat ze de overname afkeurden.

NAC-supporters lieten gisteren tijdens de wedstrijd tegen Jong Ajax hun onvrede over de potentiële overname door City Football Group (CFG) zien. De Bredase formatie speelde gisteren een thuiswedstrijd in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion. De supporters zagen dit als een goede kans om hun onvrede (nogmaals) te uiten over de potentiële overname.

Zo waren er onder meer spandoeken te zien. Op deze spandoeken stonden teksten als: ‘In onze stad geen city’ en ‘Never red, white or blue’. Ook hadden veel supporters bordjes vast met de teksten ‘NAC = Breda’ en ‘Wij zijn NAC’, ook dit als statement tegen de overname.