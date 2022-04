DJ Tiësto en zijn vrouw verwachten hun tweede kindje

BREDA - DJ Tiësto wordt weer vader. Tijs Verwest, zoals de DJ heet, en zijn vrouw Annika maakten de zwangerschap bekend op de rode loper bij de Grammy's.

De 53-jarige Verwest en zijn 28 jaar jongere vrouw Annika hebben op de rode loper van de Grammy awards bekend gemaakt dat Annika in verwachting is van hun tweede kindje. Verwest kuste de buik van zijn vrouw, en poseerde trots met zijn hand op haar buik.

De twee hebben al een dochtertje Viola Margreet. Zij werd in 2020 geboren. Tiësto en Annika zijn samen sinds 2015, en trouwden in 2019.

Grammy

DJ Tiësto was bij de grammy's aanwezig omdat hij genomineerd was voor beste dancenummer voor The Business. Hij won de award echter niet. Die ging naar Alive van Rüfüs Du Sol.