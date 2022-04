Bredase Pien maakt een film over anticonceptie: ‘Toen ik stopte met de pil werd ik een heel ander persoon’

BREDA - Iedere vrouw heeft er weleens over na moeten denken: De pil, patch, prik of spiraal. Maar in impact van die vormen van hormonale anticonceptie wordt onderschat, stelt filmmaker Pien van Grinsven. “Toen ik zelf na twaalf jaar mijn spiraaltje verwijderde, leerde ik een heel andere versie van mezelf kennen. Met mijn film ‘Hormonaal’ wil ik meer verhalen delen over de impact van hormonen, omdat ik vind dat we er vaker het gesprek over moeten aangaan.”

Starten met de pil, de prikpil of het plaatsen van een spiraaltje. Voor veel vrouwen is het de normaalste zaak van de wereld. Is het niet om een zwangerschap te voorkomen, dat is het wel als oplossing voor bijvoorbeeld puistjes of een onregelmatige cyclus.

Zelf gebruikte de Bredase filmmaker Pien 12 jaar hormonale anticonceptie. “Ik kende mezelf in die periode altijd als een neerslachtig persoon”, vertelt ze. Maar toen ze na 12 jaar stopte, veranderde dat beeld. “Ik heb een andere versie van mezelf leren kennen. Een veel lichtere versie. Toen besefte ik me dat we het hier nooit serieus over hebben gehad.” Zo werden haar eigen ervaringen de basis voor de korte film ‘Hormonaal’.

In de korte film laat Pien vrouwen aan het woord over hun ervaringen met anticonceptie. De impact daarvan is bij sommigen, negatief, en bij anderen juist positief. “Ik heb al met meer dan vijftig vrouwen gesproken”, legt ze uit. “Iedereen reageert er weer totaal anders op: voor sommigen is het een redding en voor anderen een hel. Ik wil juist de veelheid aan ervaringen laten zien.” Ook gaat Van Grinsven voor de film in gesprek met Anne-Marieke Doornweerd, een PhD-onderzoeker die werkt aan een grootschalig project rondom de mentale effecten van de pil.

Tieners

Met de film wil Pien de discussie starten over hormonale anticonceptie. “De belangrijkste doelgroep zijn tieners. Zij zijn degenen die voor het eerst met deze keuze worden geconfronteerd.” Uiteindelijk wil ze dan ook een serie vertoningen van Hormonaal organiseren op middelbare scholen, om daarna klassikale gesprekken te voeren over het onderwerp. “Hiernaast maken we een Instagram-pagina waar we extra materiaal uit de film delen, maar ook ervaringen van vele andere vrouwen en meisjes. Uiteindelijk wordt deze pagina een verzameling van alle soorten ervaringen, waar plek is voor alle mogelijke mensen die hiermee te maken krijgen: iedereen met een baarmoeder”

Ervaringen