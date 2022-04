Kruidvatdieven aangehouden met 284 producten ter waarde van 8000 euro

ULVENHOUT - Twee mannen hebben voor meer dan 8000 euro aan producten gestolen bij verschillende kruidvatfilialen. Onder andere bij de Kruidvat in Ulvenhout werden er spullen gestolen. De mannen werden 7 april aangehouden in Tiel, nadat ze herkend werden door een medewerker.



In de periode van 3 april 2tot en met07 april zijn er meerdere winkeldiefstallen gepleegd bij de Kruidvatfilialen. Dat gebeurde in Ulvenhout, Boxtel, Drunen, Vlijmen, Sprang-Capelle en Kerkdriel. De diefstallen werden gepleegd door twee verdachten.



Op donderdag 7 april werd door een Kruidvat-medewerker in Tiel één van de mannen herkend. De medewerker volgde de verdachte en belde ondertussen de politie. Agenten konden twee verdachten aanhouden. Deze verdachten waren eerder die dag gesignaleerd in de Kruidvat in Kerkdriel.



Op de camerabeelden van de Kruidvat in Sprang-Capelle zagen agenten dat er een zilvergrijze personenauto bij de diefstal betrokken was. Agenten zijn vervolgens naar deze specifieke auto gaan zoeken en zagen de auto staan. De auto werd in beslag genomen. In het voertuig werd een grote hoeveelheid aan verzorgingsproducten aangetroffen. In totaal werden er 284 verpakkingen aangetroffen met een waarde van ruim 8000 euro.



De verdachte zijn voorgeleid en in bewaring gesteld.