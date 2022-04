Oekraïens bier Chernigivske binnenkort te koop in Nederland

BREDA - Chernigivske, het meest populaire biermerk in Oekraïne, is binnenkort te koop in de Nederlandse horeca en supermarkten. Alle baten van de verkoop worden gedoneerd aan organisaties die humanitaire hulp verlenen in Oekraïne, waaronder Caritas International. In het kader van dit initiatief zegt AB InBev, de bierbrouwerij met het hoofdkantoor in Breda, een bedrag toe van minimaal 5 miljoen aan hulporganisaties.

Anna Rudenko, Marketing Director Chernigivske in Oekraïne, leidt dit initiatief vanuit België, waar ze vorige maand met een deel van haar familie naar toe verhuisde. “Ik ben er trots op dat we Chernigivske buiten Oekraine op de markt brengen om humanitaire hulp te ondersteunen”, zegt Rudenko. ”Chernigivske is geliefd bij vele generaties Oekraïners. Op deze manier kunnen consumenten een extra bijdrage leveren aan humanitaire hulp voor Oekraïne”.