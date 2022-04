Wijkblad Princenhage stopt na 55 jaar met papieren weekblad

BREDA - Na 55 jaar stopt het papieren Wijkblad Princenhage ermee. De reden zijn de grote uitdagingen op financieel vlak. Om een krant van 12 pagina’s te maken, moeten er vijf pagina’s advertenties worden verkocht. “Dat lukt al tijden niet meer”, laat Wijkblad Princenhage weten.

Het papieren wijkblad Princenhage stopt. Het blad bestaat al meer dan 55 jaar, maar op 12 mei zal de laatste editie verschijnen. Dat heeft het wijkblad bekend gemaakt.

De reden dat het wijkblad stopt is financieel. “Onze voorkeur gaat uit naar een wekelijkse uitgave van minimaal 12 pagina’s. Hiervoor hebben wij minimaal 5 pagina’s advertenties nodig. Dit lukt al tijden niet meer. Dat merkt u ook. Het wijkblad wordt dunner en minder gevuld met inhoudelijke artikelen. Een ontwikkeling die niet goed is.”

Het wijkblad is voor de inkomsten afhankelijk advertentie-inkomsten en giften. “Inkomsten vanuit onze huidige trouwe sponsoren en losse adverteerders vanuit Princenhage, maar ook zeker daarbuiten, zijn helaas niet voldoende gebleken om structureel uit de kosten te komen.” De teleurstelling dat de krant na 55 jaar moet stoppen is groot. Maar doorgaan is voor de krant geen optie meer. “We hebben het lang volgehouden, de coronatijd overleefd, maar het is financieel te riskant om door te gaan.”

Het wijkblad zal nog twee keer verschijnen, namelijk op 21 april en 12 mei. In die laatste editie wordt uitgebreid teruggeblikt op de historie van het wijkblad. De website en social media van wijkblad Princenhage blijven wel bestaan.