Weerbericht Breda: “Droog, zonnig en vrij warm”



BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 18 april en de komende dagen.



Een hogedrukgebied boven Scandinavië regeert. Het versterkt zich de komende dagen opnieuw en breidt zich westwaarts uit. Frontale regenstoringen van een lagedrukgebied ten zuiden van IJsland verbrokkelen helemaal boven de Britse eilanden. Brabant krijgt alleen afzwaaiers in de vorm van dunne hoge wolkensluiers. April doet voor de tweede opeenvolgende week zijn Paasbest op ons te trakteren op uitgelezen voorjaarsweer.



Verwachting voor Tweede Paasdag, maandag 18 april 2022

Droog en zonnig is het op deze Tweede Paasdag. Er drijven wel onschuldige wolkenslierten over. De wind is hooguit zwak, gemiddeld 2 Beaufort uit het zuidoosten. De temperaturen lopen vanmiddag op naar 19, lokaal 20 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 19 april 2022

Het is opnieuw droog en overwegend zonnig. De dunne wolkenslierten zullen ook dinsdag aanwezig zijn. De wind gaat draaien naar noord tot noordoost, maar blijft zwak. Wel dalen de maxima tempraturen lichtjes naar 18 tot 19 graden.



Woensdag 20 april 2022

De wind trekt aan vanuit het noordoosten en wordt matig met 3 of 4 Beaufort. De aangevoerde lucht komt van het Europese vasteland af en is droog maar ook schraal. Het is zonnig en droog bij maxima rond 17 graden.



Donderdag 21 april 2022

Weinig verandering vergeleken met de dagen hiervoor, met het verschil dat de noordoostenwind nog iets sterker wordt met gemiddeld 4 of 5 Beaufort. Het blijft droog en zonnig. Het kwik schommelt rond de 17 graden. En dat terwijl de natuur snakt naar regenwater.



Zo was het weer met Pasen, zondag 17 april 2022

Maximumtemperatuur: 20,8 graden

Minimumtemperatuur: 3,5 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 18 april 2022 om 10:00 uur