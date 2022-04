Droogte zorgt voor grotere kans op natuurbranden, Breda waarschuwt inwoners

BREDA - Sinds maart ligt er veel dood hout in de bos- en natuurgebieden en er zit weinig vocht in de bodem. En daardoor is de kans op natuurbranden nu extra groot. De gemeente Breda waarschuwt inwoners daarom en geeft tips om natuurbranden te voorkomen én tips over hoe je moet handelen wanneer je een brand ziet.

Veel Bredanaars zullen er blij mee zijn: Het warme, droge weer. Maar het brengt ook risico’s met zich mee. Zo is de kans op natuurbranden fors toegenomen nu er veel dood hout in de bossen ligt en er weinig vocht in de bodem zit. “Samen met de inwoners en bezoekers van Breda zetten we ons in om de kans op natuurbranden te verkleinen”, aldus de gemeente Breda.

De gemeente deelt tips om natuurbranden te verkleinen. Zo kan een verkeerd geparkeerde auto al voor een brand zorgen. “Heeft de auto een afstand afgelegd dan kan de temperatuur aan de onderkant van de auto flink oplopen. Komt de onderzijde in contact met droog gras dan kan dit een natuurbrand veroorzaken.” Ook zwerfafval kan een brand veroorzaken. “Een stuk glas op de grond waar de zon op schijnt, kan een natuurband veroorzaken. Ook smeulend zwerfafval is regelmatig de oorzaak van een natuurbrand.”

Wie een natuurbrand tegenkomt, wordt gevraagd de locatie te onthouden en zo snel mogelijk te vluchten. Het is dan verstandig om tegen de windinrichting weg te rennen. Wanneer je veilig bent, moet je 112 bellen. “Probeer een grote brand niet zelf te blussen”, waarschuwt de gemeente. “En geef hulpdiensten de ruimte: parkeer de auto niet op toegangspaden naar het bos, zo kunnen hulpdiensten gemakkelijk ter plaatse komen.”

Voor het bestrijden en het onder controle houden van natuurbranden werken de Gemeente Breda, Brandweer, Staatsbosbeheer en Waterschap Brabantse Delta samen.