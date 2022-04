Zwembad Wolfslaar wil extra lang open blijven na de zomer

BREDA - Vaak komen bij zwembad Wolfslaar verzoeken binnen van zwemmers die graag langer van het zwemseizoen willen genieten. Maar het zwembad langer open houden, kost teveel geld. Dit jaar heeft Wolfslaar daar een oplossing voor bedacht. Met de verkoop van supplementen wil het zwembad het seizoen dit jaar verlengen.

Zwembad Wolfslaar wil proberen dit zwemseizoen extra lang geopend te blijven. Het zwembad krijgt dat verzoek namelijk vaak vanuit zwemmers en vanuit de initiatiefgroep Zwemmers Wolfslaar. Maar om het bad daadwerkelijk langer open te houden, moet dit wel kostendekkend zijn.

Wolfslaar gaat daarom werken met de verkoop van supplementen. Als 1500 mensen een supplement kopen bij hun abonnement ter waarde van 12,50, dan kan het zwembad tussen 5 en 18 september verlengd open blijven. “Worden er minimaal 1500 supplementen verkocht, dan gaat de verlengde opening door. Mochten we dit aantal niet halen, sluit het bad regulier op 31 augustus.”

Het kopen van de supplementen kan enkel tijdens de voorverkoop. “Na de voorverkoopperiode tellen we de verkochte aantallen en communiceren we via de kassa, onze website en Facebook of we de 1500 behaald hebben. “