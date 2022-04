Arriva zet extra bussen in tijdens Koningsnacht en -dag in Brabant

NOORD-BRABANT - Tijdens Koningsnacht en -dag vinden er tal van festiviteiten plaats in Brabant. Denk aan 538 Koningsdag in Breda, het SMÈRRIG Koningsdag Festival in Den Bosch en tal van andere evenementen in de grote steden. Om de verwachte bezoekersstromen in goede banen te leiden zet Arriva extra bussen in in West- en Oost Brabant en van en naar Eindhoven.



Er worden vooral veel reizigers verwacht in Breda en omstreken, van en naar Den Bosch en van en naar Eindhoven. Er worden dan ook extra bussen ingezet om iedereen goed en veilig te kunnen vervoeren. Plan je reis vooraf met een reisplanner om te zien hoe laat jouw bus gaat en hoe laat je de bus nog terug naar huis kunt nemen. Op www.arriva.nl/koningsdag kunnen reizigers hun reis plannen.

Nightliners rijden tijdens Koningsnacht

In de nacht van 26 op 27 april (Koningsnacht) rijden de onder andere de volgende nachtbussen tot ca. 04.00 uur: Lijn 850 Breda Centrum - Etten-Leur, Lijn 851 Breda Centrum - Etten-Leur via Schoenmakershoek, Lijn 852 Breda Centrum – Made, Lijn 854 Breda Centrum – Oosterhout, Lijn 855 Breda Centrum - Zundert.



Vervoerbewijs

Reizen in de bus kan met de OV-chipkaart of met een kaartje die je kunt kopen in de bus bij de chauffeur. Betalen is mogelijk met pin of contactloos. Contant betalen in de bus is niet mogelijk. In de nachtbussen gelden afwijkende tarieven.