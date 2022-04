Haalbaarheidsonderzoek van start voor nieuwe stadswijk ‘BREAD Breda’

BREDA - Nu de laatste eierkoeken zijn gebakken, start de herontwikkeling van de voormalige fabriekslocatie van de bakkerij aan de Ettensebaan/Haagweg. Het terrein is al een tijdje in beeld als mogelijke locatie voor een nieuwe groene stadswijk. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels van start gegaan. Eind 2022 besluit de gemeente Breda of de plannen verder tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Eigenaar Dennenborgh heeft samen met een combinatie van twee ontwikkelaars, Aannemersbedrijf Van Agtmaal en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, het initiatief genomen om een gebiedsperspectief op te stellen voor het voormalige fabrieksterrein. Hier is door de gemeente Breda begin dit jaar positief over besloten en daarom wordt nu de volgende stap gezet: er is gestart met de onderzoeken naar de haalbaarheid van een nieuwe stadswijk op het voormalige Borgesius-terrein aan de Ettensebaan/Haagweg in Breda. Eind 2022 besluit de gemeente Breda of de plannen verder tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Onderzoeken en participatie

De onderzoeken richten zich de komende maanden onder andere op parkeren en verkeer, ruimtelijke inpassing, impact op de omgeving, het woonprogramma en voorzieningen, milieuaspecten en klimaatadaptatie. Omwonenden zijn op 21 april 2022 tijdens een informatiemarkt voor het eerst bijgepraat over de uitgangspunten voor de planvorming van de nieuwe stadswijk. Tijdens de avond werd tevens de nieuwe naam van het project onthuld: BREAD BREDA.

Meer informatie over het project en over het participatietraject is te vinden op de nieuwe projectwebsite www.bread-breda.nl. Het participatietraject voor deze fase van het project loopt tot het najaar van 2022.

Besluitvormingstraject

Het streven is om de haalbaarheidsfase voor 1 oktober 2022 af te ronden. De uitkomsten van deze fase vormen de basis voor een eerste visie voor de stadswijk BREAD BREDA. De gemeente besluit op basis van dit plan of BREAD BREDA als haalbaar gezien wordt en verder ontwikkeld kan worden. Na een positief besluit start de planologische procedure.