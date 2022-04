Alweer stopt een gerenommeerd Bredaas orkest

BREDA - LaBanda, een echt Bredaas Orkest, wat al 55 jaar bestaat, stopt ermee. “We zien helaas geen mogelijkheid meer om met de overgebleven aantal leden een dusdanige Sound te creëren dat er nog sprake is van een goede balans tussen de verschillende instrumenten, om zo een mooi concert te kunnen geven. Dus hebben we, met pijn in het hart, moeten besluiten om te stoppen”, laat Ine van Merendonk, voorzitter LaBanda, weten.

Of Corona de oorzaak is, valt niet te zeggen. Maar twee jaar niet kunnen optreden en amper te hebben kunnen repeteren heeft er zeker aan bijgedragen, stelt Van Merendonk. “Veel leden vonden het eigenlijk wel prima om ‘s avonds lekker thuis te kunnen blijven, en andere activiteiten te gaan doen.”

“Bovendien was het weer erg hard werken om de routine terug te krijgen om onze bekende sound, van de Amerikaanse swingende dansmuziek uit de jaren 30 tot 60, op een verantwoorde manier ten gehore te kunnen brengen. Natuurlijk speelt hier ook mee dat er hoe langer hoe minder actieve muzikanten zijn, die nog live muziek willen maken, waardoor er vooral aan trompettisten en trombonisten al bij vele orkesten een hele tijd een groot tekort ontstond.”

Met het stoppen van dit orkest verdwijnt er een stuk Bredase Historie. LaBanda, die van oorsprong (1967) het bedrijfsorkest van de HKI (de Hollandse Kunstzijde Industrie) was en die vanaf 1982 verder ging van LaBanda Terlenka als zelfstandig orkest LaBanda is er niet meer na 55 jaar.. LaBanda heeft op menige Bredase podia acte de présence gegeven, o.a. bij de Koninginne/Koningsfeesten in het Valkenberg, in het Chassé bij de KAM (Kulturele Amateur Manifestatie) vaak samen met de tapdansers van Nana Vanderpluym, de Kerstmanifestatie in de Waalse Kerk, het Begijnhof, de Anthonius Kathedraal en in de Grote Kerk. Maar ook in heel veel verzorgingshuizen in en om Breda waren ze jarenlang welgeziene gasten.

“Gelukkig kunnen een aantal overgebleven leden nog onderdak vinden bij andere orkesten in en rond Breda, zodat ze toch nog hun grote passie, namelijk muziek maken, kunnen blijven beoefenen. Hopelijk kan onze Koningin Maxima de Nederlandse jeugd zodanig stimuleren om weer massaal te kiezen voor het zo hartverwarmende en belangrijke musiceren. Zodat het zelf muziek maken, zo belangrijk voor hoofd en hart, weer een belangrijke plaats zal gaan innemen.”