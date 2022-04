Deze 22 Bredanaars hebben vanochtend een Koninklijke Onderscheiding gekregen

BREDA - Burgemeester Paul Depla en wethouders De Bie, Van Drunen en Adank hebben vanmorgen maar liefst 22 inwoners van Breda goed nieuws gebracht. De Bredanaars kregen het bericht dat ze namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een Koninklijke onderscheiding krijgen.

Ella Brand (79, Overakker)

Brand krijgt haar onderscheiding onder andere voor haar voorzitterschap van de vereniging van Eigenaars Marialaan 18-24, en haar inzet als vrijwilliger bij Amphia, Stichting Slachtofferhulp Nederland, en Vereniging Ouders Overleden Kind.

Wout Bastiaansen (90, Teteringen)

Bastiaansen krijgt zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet voor Tools to Work.

Adriaan van Gestel (78, Bavel)

Van Gestel is bestuurslid bij de Kruisvereniging Bavel en vrijwilliger bij de parochiekern Bavel. Ook is hij voorzitter van de Korenkoepel Bavel en chauffeur voor de Zonnebloem

Marcel Buijs (73, Blauwe Kei)

Buijs is medeoprichter van Stichting Kringloopwinkel Sanaga. Ook is hij bestuurslid bij Stichting Afric’Sanaga en was hij vrijwilliger bij de Bredase Hockeyvereniging Push.

Conny Hoon-Colin (61, Haagse Beemden)

Hoon-Colin is onder andere vrijwilliger bij CC Giegeldonk, koor- en cabaretgroep Eerug Eej en Blaaskapel de Fiepers. Ook is ze vrijwilliger bij muziekvereniging Fidelis en heeft ze zich 20 jaar ingezet als verkeersregelaar bij de Singelloop.

Magda Wallenburg (62, Breda)

Wallenburg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze krijgt haar onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk bij het Indisch Herinneringscentrum, Stichting Arjati, de Landelijke Stichting Molukse ouderen en de collecte van Amnesty International in Breda.

Kees Hermes (70, Overakker)

Hermes krijgt zijn Koninklijke Onderscheiding voor een lange lijst aan verdiensten. Zo is hij onder andere vrijwilliger bij Stichting WIJ, Mentorschap Breda en draagt hij als betrokkene veel bij aan activiteiten in de wijk. Ook was hij tientallen jaren lid van de Voetbal Scheidsrechters Vereniging Breda en was hij bestuurslid bij Advendo.

Wim Leerves (67, Heuvel)

Leerves is de voorzitter van Bewonersplatform WonenBreBurg Breda. Ook is hij voorzitter van Stichting Huurdersbelangen WonenBreBurg Tilburg, en vrijwilliger van de Gezamenlijke Huurders Koepel Breda.

Ronald Huismans (59, Princenhage)

Huismans is bekend als prins Sanseverius en is commissielid van de Aogse Avonden. Hij was ook presentator bij BaronieTV en betrokken bij het Cultuur Scheppend Gezelschap Aogse Bluf.

Joke van Baal-Smeekens (68, Ulvenhout)

Joke van Baal-Smeekens is momenteel vrijwilliger bij Stichting Paulus Museum. Ze was ook secretaris bij de KVO, bestuurslid bij de KPJ en leiding bij scouting Ulvenhout.

Jan Bossers (79, Bavel)

Bossers is de penningmeester van Kinderboerderij de Bunderij en vrijwilliger bij TV Bavel. Ook was hij vrijwilliger bij Badmintonclub Bavel en bij Basisschool Jacinta.

Ton Verkooijen (63, Ulvenhout)

Verkooijen is al sinds 1985 vrijwilliger bij UVV in Ulvenhout. Ook is hij vrijwilliger bij de Ulvenhoutse Tennis en Padel Vereniging en bij Stichting Ulvenhout Leeft.

Jan Boertje (78, Heuvel)

Boertje is de oprichter en voorzitter van Stichting Nuchter Leven in Breda.

Jac de Roos (80, Heilaar)

De Roos is zeer actief als vrijwilliger. Hij zet zich onder andere in voor zorginstelling Thebe Haga, WIJ-zorg voor elkaar Breda, Sportvereniging de Flier, Parochie Maria Magdalena in Prinsenbeek en burgerinitiatief Opgeruimd Breda. Ook was hij vrijwilliger bij de Zonnebloem.

Hans Dunselman (77, Sportpark)

Dunselman is momenteel als vrijwilliger actief bij KBO Breda-Zuid en Avans Hogeschool. Hij was ook vrijwilliger bij Stichting Ouderenwerk, de RK Jeruzalem Parochie en Stichting Sacramentskerk Breda.

Claire-Marie- Engelberts-Thönissen (68, Hoge Vucht)

Engelbert-Thönissen ontvangt haar Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet sinds 1984 als mantelzorger voor haar zoon met een meervoudige lichamelijk en geestelijke beperking.

Roel Baljon (73, Heusdenhout)

Baljon is sinds 1993 mantelzorger voor zijn zoon die op veertienjarige leeftijd door een verkeersongeval hersenletsel opliep. Ook is Baljon vrijwilliger bij TV Haagse Beemden.

Corry Meulemans- Rovers (75, Prinsenbeek)

Meulemans-Rovers is vrijwilliger bij Golfvereniging Albatross en bij de Zonnebloem Prinsenbeek. Ook was zij secretaris van Stichting Bosdal.

Elly Verschuren- Weterings (60, Prinsenbeek)

Verschuren-Weterings is al sinds 1982 actief voor EHBO-vereniging Prinsenbeek en was betrokken bij het opzetten van het AED-netwerk Breda-Prinsenbeek. Ook is ze vrijwilliger bij Praktijkschool de Zwaaikom en zette ze zich in voor Beek Vooruit.

Jan Kleemans (73, Prinsenbeek)

Jan Kleemans krijgt zijn Koninklijke Onderscheiding vanwege een zeer lange lijst aan verdiensten. Zo is hij al sinds 1976 betrokken bij Beek Vooruit, was hij vrijwilliger en Prins Carnaval voor de BAK van Boemeldonck, en is hij momenteel nog vrijwilliger bij de Zonnebloem, Gymnastiekvereniging de Samensprong en het Kenia Scholingsproject. Ook is hij penningmeester van het Sinterklaas Comité.

Liesbeth Waals- Wilton (74, Prinsenbeek)

Waals-Wilton organiseert gedurende 16 jaar het maandelijkse “Dinner for 8”, waarbij vrienden en kennissen uit het dorp en de verdere omgeving samenkomen voor een diner. Daarnaast stelt zij (sinds 2005) haar eigen Piet Waals Vestzaktheater ter beschikking voor (openbare) repetities en haar huis en tuin voor vergaderingen, vieringen en voorstellingen in het kader van de toneelvereniging.

Frits van Ginneken (54, Bavel)

Frits van Ginneken krijgt zijn onderscheiding voor zijn inzet als vrijwilliger bij carnavalsvereniging de Baviaonen, harmonie Sint Caecilia, Bavel Izz Music en ondernemersvereniging Stichting Samen voor Bavel.