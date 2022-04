Bonnie werd op haar 12e seksueel uitgebuit, en biedt nu als ervaringsdeskundige hulp aan anderen

BREDA - In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers die zich langdurig onbetaald hebben ingezet. Deze keer is dat Bonnie Geus (42). Ze werd op haar twaalfde seksueel uitgebuit. Momenteel zet ze deze traumatische ervaringen in als vrijwilligster bij RUPS (Regionaal Uitstapprogramma voor Prostituees), beter bekend onder PMW (Prostitutie Maatschappelijk Werk, onderdeel van IMW Breda). RUPS biedt hulp aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel. Bonnie kent de gevaren uit eigen ervaring.

Wat ze ook vragen, Bonnie staat klaar voor de slachtoffers van uitbuiting. “Over het algemeen leg ik contact met sekswerkers via social media. Wat hulpverleners soms niet lukt, krijg ik als ervaringsdeskundige wel voor elkaar. Ik app ze met mijn naam en foto en stel simpele vragen als ‘zit je in geldnood’ of ‘heb je vragen over veiligheid.’”



Bonnies meeste tijd zit in online veldwerk. “Op die manier weet ik vaak wat er speelt, af en toe loop ik tegen uitbuiting aan. Soms komen die meldingen trouwens binnen via de vrouwenopvang. In elk geval zijn de meiden steeds jonger, twaalf jaar is al lang geen uitzondering meer. Waar een loverboy (of -girl) vroeger drie maanden nodig had, gebeurt dat momenteel binnen 24 uur. Ook in Breda hoor!” Bonnie helpt zonder enige aarzeling.

Zelf uitgebuit

“Ik herken mezelf in die situaties, en ik hoop dat voor anderen te voorkomen. Op mijn twaalfde weigerde ik een lift van mannen die slecht bekend stonden. Ze werden boos op mij. Kort daarop dwongen ze me tot allerlei seksuele handelingen. Ik werd steeds voor het avondeten teruggebracht zodat het thuis niet opviel. Mijn ouders durfde ik niets te vertellen. Soms dacht ik ook wel eens dat het normaal was. Alles bij elkaar duurde het anderhalf jaar. Op mijn 21e knapte er iets in me en kreeg ik last van psychoses. Ik heb zeven jaar bij de GGZ gelopen. Dat ik ben geadopteerd, heeft hier niets mee te maken. Maar het is wel een soort oertrauma, dat ik ook nog eens bij me draag. Op mijn 24e begon ik bovendien te daten met een man die me seksueel uitbuitte. Hij maakte daarbij schulden en hij zadelde mij ermee op. In de GGZ-periode werd ik volledig afgekeurd. De uitkering die ik kreeg wilde ik ‘terugverdienen’ door heel veel vrijwilligerswerk te doen, twintig tot dertig uur per week. Van cliëntraad tot het geven van voorlichting over de GGZ. Naast onbetaald werk had ik overigens vrijwillig gekozen om de prostitutie in te gaan. Als een soort wraak op mannen, en voor mijn eigen verwerking.”



Ervaringsdeskundige

Nadat ze haar man John ontmoet, stopt Bonnie met dat werk. Het vrijwilligerswerk breidt zich uit naar RUPS. Juist door haar verleden ontdekt Bonnie wat er allemaal ondergronds gebeurt. “Het raakt me diep als ik contact krijg met meiden die jong zijn en nog bij hun uitbuiter zitten. Soms willen of durven ze geen aangifte te doen bij de politie. Dan geef ik ze mijn nummer. Het crisisteam van de GGZ kent de gevaren van vluchten niet persoonlijk. Ik wel. Je hebt maar één kans, mislukt die, word je gestraft door je uitbuiter. Daarom sta ik ze bij. Maar uiteindelijk kunnen die meiden alleen zichzelf helpen door weg te gaan!”

Vrijwilliger worden bij IMW? Zie www.imwbreda.nl/vrijwilligers. Wil je meer weten over Bonnie Geus of andere helden? Ga dan naar www.heldenvanbreda.nl