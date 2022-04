Bouwkeet aan de Lange Bunder gaat in vlammen op

Aan de Lange Bunder in Bavel is vannacht rond kwart over drie een bouwkeet in brand gevlogen. Bij aankomst van de brandweer stond de gehele keet in lichterlaaie.

De brandweer wist de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat de hele keet in vlammen op ging. Er kwam daarnaast veel rook vrij tijdens het blussen. Er wordt niet uitgesloten dat het om brandstichting gaat.