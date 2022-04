De impact van een wekelijks duofietstochtje door Breda: ‘Ik hoor er nog bij!’

BREDA - Drie maanden woont mevrouw Schalkoord nu in Breda. Haar dochter Ingrid heeft haar naar woonzorgcentrum Vredenbergh gehaald, omdat zelfstandig wonen niet meer verantwoord is. Ze heeft het grootste deel van haar leven in Oud-Beijerland gewoond. Het is nogal wat om op 97-jarige leeftijd naar een vreemde stad te verhuizen waar je eigenlijk niemand kent. De impact van haar wekelijkse duofietstochtje via Fietsmaatjes Breda is dan ook groot.

Haar gezicht begint te stralen als ze vertelt over de fietstochtjes op dinsdagmiddag. ‘Ik wil er zo graag nog uit,’ zegt ze. Helaas is het zicht en gehoor van mevrouw Schalkoord behoorlijk achteruitgegaan, waardoor ze enorm beperkt is in haar bewegingsvrijheid. Dit maakt haar verdrietig, want ze wil nog zo graag onderdeel uitmaken van de maatschappij. En aansluiting vinden bij de overige bewoners van het woonzorgcentrum vindt ze toch nog best lastig. ‘Ook als is iedereen hier heel erg aardig.’

Opgewekt vertelt ze dat ze iedere dinsdagmiddag een uitje heeft. Dan gaat ze fietsen op een duofiets van Fietsmaatjes Breda. Ze wordt opgehaald bij het woonzorgcomplex en gaat vervolgens samen met vrijwilliger Geert een paar uur fietsen in de omgeving van Breda. Vorige week hebben ze zelfs een tussenstop gemaakt bij het huis van haar dochter om een bakje koffie te drinken.

‘Ik heb gevraagd of ik het vaste maatje van mevrouw Schalkoord mag blijven, omdat ik zo’n energie krijg van hoe ze opleeft tijdens een ritje op de duofiets. Hiervoor ben ik vrijwilliger geworden bij Fietsmaatjes Breda,’ zegt Geert. Hij vertelt hoe hij tijdens de proefrit met mevrouw samen een rondje door het centrum van Breda had gefietst. Langs het Begijnhof, dwars door de winkelstraten, langs de Grote Kerk, over de slotjesbrug in de haven en door stadspark Valkenberg. Mevrouw Schalkoord vond het allemaal prachtig en kletste honderduit. ‘De foto’s die ik onderweg maakte, staan inmiddels in de familieapp,’ voegt hij er lachend aan toe.

Waar mevrouw Schalkoord het meest van geniet tijdens de fietstochtjes met Geert? Het gevoel van vrijheid en de buitenlucht. Ze heeft in haar leven altijd veel gefietst. Zo vertelt ze over haar fietstochten van Vught naar Tholen. Soms was ze wel zes uur onderweg om op visite te gaan. Ook fietste ze altijd veel samen met haar man, tot hij 18 jaar geleden overleed. Haar dochter Ingrid vult aan: ‘Tot haar 90ste heeft mijn moeder nog zelfstandig kunnen fietsen.’ Mevrouw Schalkoord kijkt me ondeugend aan. ‘Ik zou nog wel meer willen fietsen,’ zegt ze met pretoogjes.

Wil je meer weten over deelname aan Fietsmaatjes Breda – als gast of vrijwilliger – neem dan een kijkje op de website: www.fietsmaatjesbreda.nl