Man omzeilt ticketcontrole door over hek te klimmen bij 538 Koningsdag

BREDA - 538 Koningsdag op het Chasséveld was woensdag volledig uitverkocht. Maar minimaal één bezoeker lukte het om zonder kaartje binnen te komen. Op de site Dumpert is een video gedeeld van hoe een man de controles omzeilt door over de hekken heen te klimmen.

Zonder kaartje binnen komen bij 538 Koningsdag leek woensdag bijna onmogelijk. Het volledige festivalterrein was afgezet met hoge hekken. Bovendien was de controle groot, onder andere omdat het politiebureau van Breda aan het terrein grenst.

Toch lukte het minimaal één bezoeker om illegaal binnen te komen. Op beelden die gedeeld zijn op Dumpert is te zien hoe een bezoeker ter hoogte van het plein bij de Pathé de witte hekken over klimt. Via het dak van één van de dixies lukt het de man om het terrein op te komen. Daar verdwijnt de man, die een oranje shirt droeg, gemakkelijk onopvallend in de massa.

De beelden van de actie van de man zijn donderdagavond op de site geüpload, en inmiddels zo’n 60.000 keer bekeken.