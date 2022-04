NOAD Cup krijgt tweede editie: ‘De reacties op de eerste editie waren geweldig’

BREDA - Op zaterdag 16 juli organiseren Stichting B-Side Rats en Stichting Breda Loco’s samen weer de NOAD Cup ’22. Een voetbaltoernooi voor alle NAC supporters, en nieuw is dit jaar een toernooi voor de dames. Het zal weer plaatsvinden bij RKVV Jeka en plaats bieden aan ruim 500 NAC-supporters.

Ben van Oosterbosch van Stichting B-Side Rats kijkt er na een succesvolle eerste editie weer enorm naar uit. “Het afgelopen jaar was spannend tot letterlijk het laatste moment. Door de persconferentie op vrijdagavond hebben we op het laatste moment nog enorm veel moeten regelen en om moeten gooien, maar mede dankzij de goede ondersteuning hierin van Gemeente Breda stond de eerste editie stond als een huis. De reacties van supporters tijdens en na het evenement waren fantastisch, dus gaan dit jaar voor de ’22 editie.”

Anders dan vorig jaar zijn er dit jaar geen maatregelen. “Ja, dit jaar zijn we gelukkig verlost van het testen voor toegang, het afstand houden en de vaste zitplaatsen. Maar misschien nog belangrijker, we laten het seizoen achter ons en kijken uit naar een nieuw seizoen. En dan is zo’n dag als de NOAD Cup een moment waarop alles samenkomt. Vriendschap, voetbal, de supporterscultuur, een goede BBQ en een mooie feestavond met artiesten en DJ’s. Van dat vooruitzicht kan ik nu al een glimlach op mijn gezicht krijgen.”

Zaterdag 30 april start de kaartverkoop voor het toernooi om exact 12:00 uur via bsiderats.nl