Harmonie St.Caecilia Bavel gaat weer als vanouds dauwtrappen

BAVEL - Dauwtrappen op Hemelvaartdag. Bij Harmonie St. Caecilia uit Bavel doen ze het al jaren. Dit keer gaat de harmonie in de vroege ochtend wandelend naar het Belgische Meersel-Dreef.

Het is een restant van een oeroud heidens voorjaarsritueel. Het dauwtrappen gaat uit van de groeikracht en andere heilbrengende effecten van puur natuurwater in de lente. Het zou de vruchtbaarheid bevorderen, de ouderdom bestrijden en huidaandoeningen genezen. Het dauwtrappen moet altijd vroeg in de ochtend gebeuren om een tweetal redenen: later in de ochtend is de dauw opgetrokken en men moest op tijd terug zijn voor de Hemelvaartmis.

St. Caecilia ging, zo blijkt uit de notulen, voor het eerst dauwtrappen op Hemelvaartsdag 1938. Er werd om half 5 vertrokken bij het patronaat en via Molenschot werd er gedauwtrapt naar Dorst. Daarna brak er een donkere periode aan.

In 1947 werd het dauwtrappen weer opgepikt. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd er nog geregeld dat dauwtrappers die daar zelf voor kozen nog naar de kerkdienst konden gaan. Door de toenemende ontkerkelijking kwam ook die ‘religieuze component’ van het dauwtrappen te vervallen.

In het jaar 2020 zou Harmonie St. Caecilia voor de 75e keer op pad zijn gegaan. “Het werd dus de eerste keer in al die jaren dat het niet door kon gaan”, aldus de harmonie. “Maar nu, 26 mei 2022, zullen wij weer als vanouds klokslag 6 uur vertrekken vanuit de Tussenpauz, voor een montere wandeling richting Meersel-Dreef.”

Het dauwtrappen kan in Bavel nog steeds op een ruime belangstelling rekenen. De stoet bestaat ongeveer uit 100 dauwtrappers.