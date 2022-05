Dronken bestuurder (66) rijdt tegen meerdere auto’s aan op Haagsemarkt

BREDA - Een 66-jarige Bredanaar heeft zondagavond voor veel schade gezorgd op de Haagsemarkt. Hij reed onder invloed en botste tegen meerdere auto's aan.

Een Bredanaar reed zondagavond rond 23.30 uur over de Haagsemarkt. De man had te veel gedronken, en liet daardoor een spoor van vernielingen achter. Zo reed hij met zijn auto tegen ene bank en een geparkeerde auto. Ook raakten er andere auto's en een scooter beschadigd.

Agenten hielden de man aan en lieten hem een blaastest doen. Hij blies 595 ugl. De limiet is 220 ugl. De man is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd.