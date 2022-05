Jon (29) en Iris (26) openen een juicebar aan de Boschstraat: ‘Er is behoefte aan een gezonde snelle hap’

BREDA - Tijdens een vakantie vier jaar geleden in Rome kwamen Jon en Iris op het idee om een healthy food& juicebar te openen in Nederland. En komende maand komt die droom uit. Aan de Boschstraat opent het stel Jack & Jacky’s. “Er is echt behoefte aan een gezonde snelle hap. Daar zetten wij op in”, vertelt Jon enthousiast.

Het was op een zonnige vakantie in Rome dat Jon van de Kamp en Iris Droog op het idee kwamen om een eigen horecazaak te openen. “We zaten daar bij een heel hip zaakje, waarvan je er in Nederland nog maar weinig zag. Namelijk een horecazaak die echt gericht is op vers en gezond eten. Waar je kan gaan zitten, maar waar je het eten of drinken ook mee kan nemen als een snelle hap”, legt Jon uit. “De populariteit van zulke zaken groeit in grote steden. Wij zijn er van overtuigd dat er ook in Breda echt een markt voor is. Mensen hebben behoefte aan snel, gezond eten!”

Jon opent de zaak samen met zijn vriendin Iris. Het stel vult elkaar perfect aan, legt hij uit. “Iris werkt in de horeca dus heeft echt al ervaring met de branche. Zelf heb ik dat niet, maar ik ben dan weer echt een ondernemend type. Samen een horecazaak openen past echt goed bij ons!”

Concept

De zaak, die Jack & Jacky’s gaat heten, is een dagzaak voor ontbijt en lunch. “We combineren er drie elementen. Namelijk healthy food, fresh juices en good coffee.” Klanten kunnen er komen zitten, maar alles is ook aan de bar to go te verkrijgen. “We hebben in samenwerking met een meesterkok, een juicespecialist en een bakker ons ontbijt- en lunchmenu samengesteld. Het volledige menu is vers, gezond en wordt vanuit de healthy bar bereid; healthy food, fresh juices and good coffee. Uiteraard zijn we toegankelijk voor iedereen we hebben vis- en vleesgerechten maar ook vegetarische en veganistische opties.”

De nieuwe zaak zal begin juni de deuren openen aan de Boschstraat 11. En als dat goed loopt, dan zijn de ambities van het stel groot. “Het lijkt me geweldig om de zaak verder uit te breiden naar andere steden. We geloven echt dat dat mogelijk is met ons concept. Maar voor nu gaan we eerst gewoon hard werken om de puntjes op de i te zetten voor onze zaak in Breda. We kijken er enorm naar uit om de deuren te openen!”