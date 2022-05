Man rooft met behulp van gekopieerde sleutel auto leeg in Breda

BREDA - Een man heeft een auto die geparkeerd stond op de Heksenwaag op een slimme manier leeggeroofd. Waarschijnlijk maakte hij gebruik van een gekopieerde sleutel. Bureau Brabant heeft camerabeelden gedeeld in de zoektocht naar de dader.

De auto-inbreker sloeg toe op donderdagavond 17 februari. Dat gebeurde op de Heksenwaag in de wijk Haagse Beemden.

Het was een onopvallende diefstal, want zeer waarschijnlijk maakte de dief gebruik van een gekopieerde sleutel. Op de beelden is te zien dat dat ervoor zorgt dat hij gewoon de auto in kan en eens goed kan kijken wat er allemaal te halen valt. Zo vindt hij op de achterbank een Playstation. En die gaat dus mee.