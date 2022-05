Beleef een bijzondere Nacht in Breda in het Chassé Theater

BREDA - Het Zuidelijk Toneel (HZT) staat komende week in Breda met de voorstelling: Nacht in Breda. Tijdens de nachten in Breda gebeuren de vreemdste dingen. In elk geval in het Chassé Theater. Vier inwoners van Breda spelen tussen professionele acteurs mee in een voorstelling over ontmoeting en eenzaamheid.

Het Zuidelijk Toneel (HZT) staat komende week in Breda met de voorstelling: Nacht in Breda. Tijdens de nachten in Breda gebeuren de vreemdste dingen. In elk geval in het Chassé Theater. De voorstelling is van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 mei.

Lokale spelers

In de voorstelling Nacht in Breda spelen vier inwoners van Breda; Jan Hesseling, Johnny Feskens, Wim Goverde en Alexander Arutjunov mee als lokale spelers.

Ook ontmoette regisseur Liliane Brakema in totaal 42 mensen uit 10 verschillen gemeentes. Ze praatte met hen over het leven, geluk en verdriet. “We spraken over wat ons bezig houdt, waar we gelukkig van worden, waar we van dromen en bang voor zijn, over liefde en soms ook over de zin van het leven.”

De voorstelling is een theatrale reconstructie van de reis-van-ontmoetingen die Liliane maakte.

Randprogramma

Rondom de voorstelling Nacht in Breda organiseren Chassé Theater en Het Zuidelijk Toneel in samenwerking met SMO Breda, Nieuwe Veste, Emmaus en Quiet Community Breda een randprogramma. Onder de noemer SNEQ ontwikkelen deze organisaties aan de Veilingkade een ontmoetingsplek voor laagdrempelige samenkomst van mensen.

Een voorproefje wordt gecreëerd op 19, 20 en 21 mei in de foyer van het theater. Men kan hier onder andere schilderen, tekenen en muziek maken en er is volop ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Gratis kaarten

Een derde van de kaarten van Nacht in Breda wordt gratis beschikbaar gesteld aan mensen die zich geen kaartje kunnen veroorloven of die in eenzaamheid leven. Deze tickets worden gefinancierd door donaties van vaste bezoekers van het Chassé Theater en een gift van de gemeente. De partners van SNEQ zorgen dat deze tickets bij de juiste mensen terecht komen.